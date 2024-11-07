Как Дональд Трамп одержал оглушительную победу на выборах в США

Политтехнолог также подчеркнул роль отдельных демографических групп, которые могли помочь Трампу в важных колеблющихся штатах. К таковым он отнес арабов и других мусульман Мичигана, где их проживает больше всего. Эти люди недовольны поддержкой, которую США оказывают Израилю в войне в Газе, и поэтому не хотели голосовать сначала за Байдена, а потом и за Харрис. «Учитывая, что Трамп получил поддержку 43% против 41% среди мусульман, этот электорат мог помочь ему сохранить отрыв на выборах в том же Мичигане, особенно в крупных городах», – сказал Дубравский.