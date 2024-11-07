Как Дональд Трамп одержал оглушительную победу на выборах в США

Как Дональд Трамп одержал оглушительную победу на выборах в СШАКандидат республиканцев вскоре станет хозяином Белого дома
Дональд Трамп заручился 292 голосами выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демпартии Камала Харрис – 224 голосами (на момент подписания номера в печать, данные AP). Освещавшие происходящее американские и иностранные журналисты задавались вопросом, как Трампу удалось не просто набрать больше голосов выборщиков, но и выиграть по голосам обычных избирателей – в 2016 г. по этому показателю его обошла Хиллари Клинтон. К вечеру 6 ноября по Москве разница в количестве полученных голосов между двумя кандидатами составила 3,5 п. п. в пользу экс-президента: 51% против 47,5%.
Победа с колебаниями
Основная причина победы Трампа – он и его команда разработали и успешно реализовали эффективную стратегию взаимодействия с колеблющимися избирателями, говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эксперт объяснил, что этот процесс шел в два этапа: формирование повестки и ее продвижение. На первом этапе команда Трампа сконцентрировалась на самых выигрышных темах, ассоциирующихся с бывшим президентом, – экономике и миграции.
Согласно многочисленным опросам, граждане США доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только Харрис, но и президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Эффект усиливался тем, что сами американцы считали эти вопросы приоритетными при принятии решения, за кого голосовать. Согласно сентябрьскому исследованию Gallup, экономику и миграцию считали чрезвычайно важными темами 52% и 41% соответственно.
«Трамп и его окружение попали в цель – в кошелек избирателя, что ограничило способность Харрис и ее политтехнологов сделать темой этих выборов сохранение демократии, что также было популярно среди граждан», – объяснил Дубравский. На втором этапе, продолжает он, Трамп обратился к нетрадиционным методам: он предпочел мейнстримным СМИ подкасты, что вывело его на новый электорат. Согласно данным журнала Time, Трамп принял участие в семи подкастах, включая шоу известного комика Джо Рогана.
Кроме того, Трамп мог использовать подкасты для обращения к молодым мужчинам. Косвенно эффективность этой стратегии подтвердили сюжеты в день выборов. Во время одного из них мимо журналиста NBC News пробежал житель Аризоны, заявивший, что решил принять участие в выборах благодаря интервью Трампа Рогану, опубликованному незадолго до выборов.
Согласно экзитполу CNN, в этом году за Трампа свой голос отдали 42% людей в возрасте с 18 до 29 лет. По результатам аналогичного исследования за 2020 г. количество избирателей республиканца среди этой возрастной группы составило 36%. «Участие в подкастах раскрыло Трампа по-другому для колеблющихся избирателей. Отсутствие крупной живой аудитории и непредвзятость ведущих помогли экс-президенту сохранить не свойственный ему образ рассудительного и опытного политика, что и приглянулось части электората», – сказал Дубравский.
Политтехнолог также подчеркнул роль отдельных демографических групп, которые могли помочь Трампу в важных колеблющихся штатах. К таковым он отнес арабов и других мусульман Мичигана, где их проживает больше всего. Эти люди недовольны поддержкой, которую США оказывают Израилю в войне в Газе, и поэтому не хотели голосовать сначала за Байдена, а потом и за Харрис. «Учитывая, что Трамп получил поддержку 43% против 41% среди мусульман, этот электорат мог помочь ему сохранить отрыв на выборах в том же Мичигане, особенно в крупных городах», – сказал Дубравский.
Запасной электорат
Важной деталью прошедших выборов является разница в количестве обычных голосов. Трамп стал первым республиканцем после Джорджа Буша-младшего в 2004 г. (2001–2009 гг.), который сумел получить большинство и голосов выборщиков, и обычных голосов. Перед республиканцами стоял вопрос, как развивать стратегию и бороться за общины, которые традиционно тяготеют к демократам, и как обращаться к тем, кто составляет нейтральные группы.
Первый подход принес свои результаты. Например, если в 2020 г. за Трампа проголосовало 32% латиноамериканцев, то в 2024 г., по предварительным данным, их было 45%. Латиноамериканцы особенно важны в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Джорджия и Невада. С ними команда Трампа также пыталась выстраивать контакт, используя вопросы экономики и миграции. Значительная часть латиноамериканцев, легально проживающих на территории США, являются сторонниками ужесточения миграционной системы.
Помимо социально-политической общности республиканцы попытались создать с ними и идеологическую. Многие из этих иммигрантов приехали из таких стран, как Никарагуа и Куба. В связи с этим они крайне негативно воспринимают левый уклон в демократической партии. Республиканцы заметили это и стали активнее брендировать демократов как левых радикалов, социалистов или даже коммунистов.
Примером второго подхода является обращение к неожиданной группе электората. На протяжении нескольких недель до выборов в СМИ можно было встретить материалы о попытках Трампа добраться до неактивных избирателей. Они имеют право голосовать, но часто пропускают выборы. Привлечение на участки этих граждан поможет кандидату выиграть даже самые конкурентные выборы.
При этом сразу после вступления Харрис в гонку 21 июля вплоть до сегодня ведущие агрегаторы общественных опросов показывали, что оба кандидата идут практически ноздря в ноздрю. Хотя опыт 2016 и 2020 гг. показал, что комфортным отрывом от Трампа для демократа может считаться 4–5 п. п.
Медовый месяц Трампа
Традиционно в первые 100 дней после инаугурации – она состоится 20 января – у президента есть так называемый медовый месяц с обществом и политическими кругами. Это время он может посвятить реализации какой-либо из своих инициатив или выполнению одного из наиболее резонансных обещаний. В условиях нынешней политической поляризации и в целом уровня радикализации внутриполитического дискурса ожидать какой-то передышки в партийно-политической борьбе Трампу не приходится.
Трампу будет противостоять «глубинное государство» или, что точнее, истеблишмент в широком смысле слова, говорит политолог Никита Сетов. Он объясняет, что элитам все равно, демократ или республиканец, им важно, чтобы политик играл по правилам. Трамп, очевидно, по правилам играть не будет, потому что в публичной политике он скорее предпочитает решения в стиле трикстера. «Полагаю, что его ждет общественное и партийное давление с применением механизмов «культуры отмены», которые давно обкатаны на Западе», – сказал эксперт.
В связи с этим особенно угрожающими казались многочисленные опросы, показывавшие, что даже в случае победы Трамп может столкнуться либо с разделенным конгрессом (одна палату у республиканцев, другая у демократов), либо с целиком демократическим. Вероятность последнего сценария была крайне мала, но некоторые исследования показывали неплохой шанс демократов вернуть контроль над палатой представителей, которого партия лишилась в 2022 г.
Свой парламент
Согласно актуальным данным на вечер 6 ноября, республиканцы выиграли три новых места в сенате и с января 2025 г. будут контролировать 52 мандата (43 места у демократов). Главой палаты является вице-президент. Так как Трамп выиграл президентские выборы, председателем сената станет соратник Трампа Джеймс Вэнс, который прошел кампанию с ним в связке. Таким образом, в верхней палате у Трампа в следующие два года будет комфортное большинство, что позволит реализовать хотя бы часть задуманных реформ. Хотя Трампу и его команде придется договариваться с демократами, так как есть вопросы, для решения которых нужно 2/3 голосов.
В палате представителей картина менее определенная. Республиканцы пока лидируют, но ни одна из партий на момент сдачи номера не достигла уровня в 218 мандатов, необходимого для получения большинства (201 мандат в конгрессе у «слонов», 184 у «ослов»). Но результат уже отличается в пользу партии Трампа от того, о котором говорили некоторые исследования. Палате представителей в большей мере принадлежит так называемая «сила кошелька» (гарантирована конгрессу конституцией), позволяющая утверждать бюджет – в том числе для обслуживания международных обязательств правительства США. Кроме того, многие важные законопроекты начинаются именно в палате представителей. Поэтому Трампу также важно сохранить в ней большинство. Хотя есть вероятность, что оно будет незначительным и это может осложнить процесс принятия решений.
Демократы уже крупно проиграли на выборах в сенат и палату представителей, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По итогам проигрыша сложилась ситуация, когда все три ветви власти могут оказаться в руках одной партии – у республиканцев.
Наличие большинства в сенате дает Трампу и республиканцам шанс укрепить консервативное большинство в Верховном суде США. Во время первого срока он назначил трех новых верховных судей и увеличил консервативное большинство. Сейчас в суде шесть консервативных судей и трое либеральных. Двое из шести – преклонного возраста, но, так как снять их с должности на практике нельзя, а сроками работы они не ограничены, оба могут уйти в отставку по своему усмотрению. Таким образом, республиканцы получат шанс назначить более молодых консервативных судей и тем самым сохранить консервативное большинство в органе на несколько десятилетий вперед.
Причину такого исхода выборов эксперт видит в кризисе прогрессистской повестки демократов, которая делала упор на политику идентичности и приоритетное положение меньшинств. Все это негативным образом сказалось на симпатиях населения, которое стало видеть в этом угрозу собственному существованию. Усталость американцев от политики демократов весьма сильна. При этом, по словам Лукьянова, личность Трампа крайне спорная. «Надо было очень сильно голосовать от противного, чтобы решительно выбрать Трампа», – резюмировал эксперт.