Как победа Трампа повлияет на мировую экономику

Как победа Трампа повлияет на мировую экономикуАдминистрация нового президента США может попытаться остановить дедолларизацию внешних расчетов
Дональд Трамп одержал убедительную победу на выборах американского президента 5 ноября. Во время своей кампании он сделал ряд заявлений, которые позволяют сделать вывод о продолжении курса на протекционистскую экономическую политику, взятого им еще во время первого срока, отмечают опрошенные «Ведомостями» экономисты.
Судя по предвыборной риторике, Трамп жестко настроен на проведение «америкоцентричной» экономической политики, полагает советник директора Российского института стратегических исследований Илья Кравченко. Во время предыдущего президентского срока он всегда уделял больше внимания вопросам экономики, нежели внешней политики, отмечает эксперт. Правление Трампа пришлось на пандемию коронавируса – США тогда вложили $2,2 трлн в поддержку экономики, что, по мнению экономистов, привело к ускорению инфляции.