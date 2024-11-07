Как победа Трампа повлияет на мировую экономику

Судя по предвыборной риторике, Трамп жестко настроен на проведение «америкоцентричной» экономической политики, полагает советник директора Российского института стратегических исследований Илья Кравченко. Во время предыдущего президентского срока он всегда уделял больше внимания вопросам экономики, нежели внешней политики, отмечает эксперт. Правление Трампа пришлось на пандемию коронавируса – США тогда вложили $2,2 трлн в поддержку экономики, что, по мнению экономистов, привело к ускорению инфляции.