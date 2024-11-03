Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (инициалы 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, застреленного в ноябре 1963 г. – "Ведомости")», – написал Медведев.