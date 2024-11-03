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Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине

Ведомости

Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США 5 ноября не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По оценке Медведева, президентские выборы в США ничего для России не поменяют. Кандидатка от демократов Камала Харрис, считает он, «глупа, неопытна, управляема», поэтому управлять Вашингтоном будет «синклит важнейших министров и помощников». Слова же Трампа о его способности заключать сделки и поддерживать хорошие отношения с зарубежными лидерами являются «банальностями».

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (инициалы 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, застреленного в ноябре 1963 г. – "Ведомости")», – написал Медведев.

Зампред Совбеза уверен, что значение для России имеет ли сумма, которую новый президент США сможет «выбить» под финансирование Киева.

28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

В сентябре Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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