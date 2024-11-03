Медведев: Трамп не остановит конфликт на Украине
Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США 5 ноября не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По оценке Медведева, президентские выборы в США ничего для России не поменяют. Кандидатка от демократов Камала Харрис, считает он, «глупа, неопытна, управляема», поэтому управлять Вашингтоном будет «синклит важнейших министров и помощников». Слова же Трампа о его способности заключать сделки и поддерживать хорошие отношения с зарубежными лидерами являются «банальностями».
«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (инициалы 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, застреленного в ноябре 1963 г. – "Ведомости")», – написал Медведев.
Зампред Совбеза уверен, что значение для России имеет ли сумма, которую новый президент США сможет «выбить» под финансирование Киева.
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
В сентябре Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.