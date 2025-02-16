Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков охарактеризовал связь США и Украины как отношения «хозяина и слуги»

Ведомости

Подписание Украиной и Россией «харьковских соглашений» в 2010 г. происходило на фоне дружеских отношений двух стран, а в контексте нынешних планов Киева передать Вашингтону права на полезные ископаемые речь идет об отношениях слуги и хозяина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На этой неделе были опубликованы кадры, на которых, как напомнил Зарубин, президент Украины Владимир Зеленский «фактически говорит», что США могут забрать природные ресурсы республики. В то же время до российско-украинского кризиса Москвой и Киевом были подписаны «харьковские соглашения» 2010 г., которые продлевали пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. После этого в Верховной раде заявили о предательстве национальных интересов страны, хотя «никто ничего никому тогда не отдавал», отметил Зарубин.

«Смотрите, тогда речь шла о двух соседних, братских, союзнических государствах и о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношениях "хозяин – слуга". И это все объясняет. Причем даже не вассал – это именно слуга. Это именно слуга, причем плохой слуга», – пояснил Песков.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На этой же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. Глава государства отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении, сообщили источники FT.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных