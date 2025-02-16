На этой неделе были опубликованы кадры, на которых, как напомнил Зарубин, президент Украины Владимир Зеленский «фактически говорит», что США могут забрать природные ресурсы республики. В то же время до российско-украинского кризиса Москвой и Киевом были подписаны «харьковские соглашения» 2010 г., которые продлевали пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. После этого в Верховной раде заявили о предательстве национальных интересов страны, хотя «никто ничего никому тогда не отдавал», отметил Зарубин.