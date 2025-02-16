Песков охарактеризовал связь США и Украины как отношения «хозяина и слуги»
Подписание Украиной и Россией «харьковских соглашений» в 2010 г. происходило на фоне дружеских отношений двух стран, а в контексте нынешних планов Киева передать Вашингтону права на полезные ископаемые речь идет об отношениях слуги и хозяина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На этой неделе были опубликованы кадры, на которых, как напомнил Зарубин, президент Украины Владимир Зеленский «фактически говорит», что США могут забрать природные ресурсы республики. В то же время до российско-украинского кризиса Москвой и Киевом были подписаны «харьковские соглашения» 2010 г., которые продлевали пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. После этого в Верховной раде заявили о предательстве национальных интересов страны, хотя «никто ничего никому тогда не отдавал», отметил Зарубин.
«Смотрите, тогда речь шла о двух соседних, братских, союзнических государствах и о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношениях "хозяин – слуга". И это все объясняет. Причем даже не вассал – это именно слуга. Это именно слуга, причем плохой слуга», – пояснил Песков.
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На этой же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. Глава государства отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении, сообщили источники FT.