FT: США предложили Киеву сделку о ресурсах в обмен на уже переданную помощь
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче им 50% прав на редкоземельные минералы своей страны в обмен на военную помощь и пытается договориться о более выгодной сделке, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По ее данным, Вашингтон планировал получить украинские ресурсы в обмен на уже переданную помощь, а речь о новых поставках в документе не шла.
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На этой же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. Reuters писало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении, сообщили несколько собеседников FT.
Четыре источника сообщили газете, что президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.
«Но сделка, предложенная Трампом и представленная Бессентом, включала получение США украинских ресурсов только в обмен на уже переданную военную помощь и не содержала никаких предложений о подобной будущей помощи», – пишет FT.
15 февраля Зеленский сообщил, что переговоры по документу еще ведутся, а соглашаться на сделку с США в ее нынешнем виде сегодня «не в интересах Украины».