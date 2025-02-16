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FT: США предложили Киеву сделку о ресурсах в обмен на уже переданную помощь

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче им 50% прав на редкоземельные минералы своей страны в обмен на военную помощь и пытается договориться о более выгодной сделке, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По ее данным, Вашингтон планировал получить украинские ресурсы в обмен на уже переданную помощь, а речь о новых поставках в документе не шла.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На этой же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. Reuters писало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении, сообщили несколько собеседников FT.

Четыре источника сообщили газете, что президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.

«Но сделка, предложенная Трампом и представленная Бессентом, включала получение США украинских ресурсов только в обмен на уже переданную военную помощь и не содержала никаких предложений о подобной будущей помощи», – пишет FT.

15 февраля Зеленский сообщил, что переговоры по документу еще ведутся, а соглашаться на сделку с США в ее нынешнем виде сегодня «не в интересах Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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