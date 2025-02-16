FT: США предложили Киеву сделку о ресурсах в обмен на уже переданную помощь

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На этой же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. Reuters писало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении, сообщили несколько собеседников FT.