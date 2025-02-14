Reuters: США хотели заставить Зеленского вслепую подписать соглашение о ресурсах
США хотели поставить президента Украины Владимира Зеленского перед фактом для подписания соглашения о полезных ископаемых, чтобы он согласился на него вслепую. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Издание передает, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля, Зеленский во время встречи с двухпартийной группой американских сенаторов был озадачен предложением США по инвестициям в украинские полезные ископаемые.
«Он считал, что его необоснованно просят подписать что-то, что он не успел прочитать», – сказал источник Reuters.
Сенатор Брайан Шатц назвал справедливым факт, что президент Украины считает соглашение односторонним. Шатц сказал, что предложение Трампа «требует доработки», но отказался вдаваться в подробности.
Отмечается, что Украина в день начала Мюнхенской конференции передала США свои правки по договору о полезных ископаемых, сообщают украинские источники.
При этом неясно, что входит в сделку и содержит ли проект США какие-либо положения о безопасности Украины.
Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение по полезным ископаемым в его нынешнем виде. «Не готов все подписывать, но готов обсудить договор о наших полезных ископаемых», – заявил Зеленский.
Для обсуждения соглашения он намерен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Зеленский также отметил, что, перед тем как подписывать документ, «у нас принято прочесть».
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
12 февраля Зеленский заявил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы.