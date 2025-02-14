СМИ: Украина доработала соглашение о партнерстве с США по полезным ископаемым
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, запланированная в Мюнхене, была перенесена на вечер 14 февраля в связи с доработкой Киевом соглашения по полезным ископаемым Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинскую делегацию.
«Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00 по местному времени [19:00 мск], чтобы с ним ознакомиться», – рассказали изданию в делегации.
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
12 февраля Зеленский заявил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы.
Der Spiegel со ссылкой на сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера писала, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит».