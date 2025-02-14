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СМИ: Украина доработала соглашение о партнерстве с США по полезным ископаемым

Ведомости

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, запланированная в Мюнхене, была перенесена на вечер 14 февраля в связи с доработкой Киевом соглашения по полезным ископаемым Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинскую делегацию.

«Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00 по местному времени [19:00 мск], чтобы с ним ознакомиться», – рассказали изданию в делегации.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

12 февраля Зеленский заявил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы.

Der Spiegel со ссылкой на сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера писала, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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