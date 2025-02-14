WP: США предложили Киеву отдать 50% текущих запасов минеральных ресурсов

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сообщили мне, что делегация конгресса США передала Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал. Этот документ предоставил бы США права на 50% минеральных резервов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать», – написал Рогин в сети Х.