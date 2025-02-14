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WP: США предложили Киеву отдать 50% текущих запасов минеральных ресурсов

Ведомости

Вашингтон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, который передал бы США права на владение половиной текущих запасов минеральных ресурсов Украины, но Киев отказался его подписывать, сообщил колумнист газеты Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сообщили мне, что делегация конгресса США передала Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал. Этот документ предоставил бы США права на 50% минеральных резервов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать», – написал Рогин в сети Х.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

12 февраля Зеленский заявил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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