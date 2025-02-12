Глава минфина США Бессент встретился с Зеленским в Киеве
Министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись их выступления по итогам переговоров опубликовало издание «Страна.ua».
Зеленский сообщил, что на встрече был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Киев будет принимать решение, ознакомившись с документом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале также сообщил, что Бессент подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины. По его словам, в ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Шмыгаль поднял вопрос необходимости ужесточения санкций против России, в частности против «Росатома». Премьер-министр также призвал к отключению всех российских банков от системы SWIFT, борьбе с «теневым флотом» и конфискации замороженных на Западе российских активов для их дальнейшей передачи Украине.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Киевом об обмене американской помощи на редкоземельные металлы Украины. Сделку, как ожидается, лидеры двух стран обсудят на этой неделе.