Глава минфина США Бессент встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале также сообщил, что Бессент подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины. По его словам, в ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Шмыгаль поднял вопрос необходимости ужесточения санкций против России, в частности против «Росатома». Премьер-министр также призвал к отключению всех российских банков от системы SWIFT, борьбе с «теневым флотом» и конфискации замороженных на Западе российских активов для их дальнейшей передачи Украине.