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Глава минфина США Бессент встретился с Зеленским в Киеве

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись их выступления по итогам переговоров опубликовало издание «Страна.ua».

Зеленский сообщил, что на встрече был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Киев будет принимать решение, ознакомившись с документом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале также сообщил, что Бессент подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины. По его словам, в ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Шмыгаль поднял вопрос необходимости ужесточения санкций против России, в частности против «Росатома». Премьер-министр также призвал к отключению всех российских банков от системы SWIFT, борьбе с «теневым флотом» и конфискации замороженных на Западе российских активов для их дальнейшей передачи Украине.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Киевом об обмене американской помощи на редкоземельные металлы Украины. Сделку, как ожидается, лидеры двух стран обсудят на этой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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