Зачем Трампу редкоземельные элементы Украины

Широко обсуждается смена риторики Дональда Трампа в его недавнем заявлении о военной помощи Украине. В обмен на нее президент США рассчитывает получить контроль над ресурсами редкоземельных элементов (РЗЭ) страны (правда, не ясно, добытые или ресурсы в недрах имеются в виду). Что такое РЗЭ и почему Трамп хочет их получить? Украинские РЗЭ нужны США для подготовки предстоящей войны с Китаем? Попробуем разобраться.