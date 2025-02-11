Зачем Трампу редкоземельные элементы Украины

Зачем Трампу редкоземельные элементы УкраиныВыгоды не очевидны, но ради успеха в противостоянии с Китаем США готовы рискнуть
Широко обсуждается смена риторики Дональда Трампа в его недавнем заявлении о военной помощи Украине. В обмен на нее президент США рассчитывает получить контроль над ресурсами редкоземельных элементов (РЗЭ) страны (правда, не ясно, добытые или ресурсы в недрах имеются в виду). Что такое РЗЭ и почему Трамп хочет их получить? Украинские РЗЭ нужны США для подготовки предстоящей войны с Китаем? Попробуем разобраться.
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