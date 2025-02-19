Зеленский счел несерьезным требование Вашингтона вернуть $500 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование президента США Дональда Трампа вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых, пишет The Guardian.
По словам Зеленского, он готов работать над документом о полезных ископаемых, если в нем будут содержаться гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что нынешнее соглашение выходит за рамки его полномочий и противоречит конституции страны.
«Я защищаю Украину. Я не могу ее продать. Я не могу продать наше государство», – заявил Зеленский.
16 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон планировал получить украинские ресурсы в обмен на уже переданную помощь, а речь о новых поставках в документе не шла.
В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На той же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение в его нынешнем виде.
Reuters писало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.