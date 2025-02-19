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Зеленский счел несерьезным требование Вашингтона вернуть $500 млрд

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование президента США Дональда Трампа вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых, пишет The Guardian.

По словам Зеленского, он готов работать над документом о полезных ископаемых, если в нем будут содержаться гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что нынешнее соглашение выходит за рамки его полномочий и противоречит конституции страны.

«Я защищаю Украину. Я не могу ее продать. Я не могу продать наше государство», – заявил Зеленский.

16 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон планировал получить украинские ресурсы в обмен на уже переданную помощь, а речь о новых поставках в документе не шла.

В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в ходе визита в Киев передал украинским властям подготовленный документ. На той же неделе Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать предлагаемое США соглашение в его нынешнем виде.

Reuters писало, что Вашингтон хотел поставить украинского президента перед фактом для подписания сделки, чтобы он согласился на нее вслепую. Зеленский отклонил предложение и пытается договориться о более выгодном соглашении. Президент Украины хочет видеть в любой сделке по ресурсам американские и европейские гарантии безопасности. Кроме того, он добивается участия других государств, в том числе Евросоюза, в будущем использовании природных ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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