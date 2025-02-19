Песков: Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи лидеров
На встрече представителей РФ и США в Эр-Рияде страны условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что встреча президентов должна быть тщательно подготовлена, поэтому говорить, сколько на это уйдет времени, невозможно – это могут быть дни или недели.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.