Дмитриев заявил о готовности России сотрудничать с США
Москва открыта для экономического сотрудничества с Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Россия открыта для экономического сотрудничества с США и убеждена, что такое сотрудничество имеет ключевое значение для более устойчивой мировой экономики», – сообщил он в X.
Этим сообщением Дмитриев ответил на публикацию президента США Дональда Трампа. Республиканец в своей соцсети Truth Social написал 24 февраля, что ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам завершения боевых действий на Украине и крупных сделок по экономическому развитию. Трамп заявил, что переговоры проходят «очень хорошо».
18 февраля Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял $324 млрд после ухода из России. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Он заявлял, что эти потери являются существенными для США, поскольку компании потеряли будущие доходы и свои позиции на рынке.
Вместе с тем Трамп ожидает скорого подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов на Украине. По его словам, соглашение обеспечит возврат вложенных Вашингтоном средств в поддержку Украины.
На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Вашингтоне Трамп заявил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе. По его словам, на ней будет подписан договор по полезным ископаемым.