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Дмитриев заявил о готовности России сотрудничать с США

Ведомости

Москва открыта для экономического сотрудничества с Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Россия открыта для экономического сотрудничества с США и убеждена, что такое сотрудничество имеет ключевое значение для более устойчивой мировой экономики», – сообщил он в X.

Этим сообщением Дмитриев ответил на публикацию президента США Дональда Трампа. Республиканец в своей соцсети Truth Social написал 24 февраля, что ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам завершения боевых действий на Украине и крупных сделок по экономическому развитию. Трамп заявил, что переговоры проходят «очень хорошо».

18 февраля Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял $324 млрд после ухода из России. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Он заявлял, что эти потери являются существенными для США, поскольку компании потеряли будущие доходы и свои позиции на рынке. 

Вместе с тем Трамп ожидает скорого подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов на Украине. По его словам, соглашение обеспечит возврат вложенных Вашингтоном средств в поддержку Украины.

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Вашингтоне Трамп заявил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе. По его словам, на ней будет подписан договор по полезным ископаемым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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