Дмитриев заявил о готовности России сотрудничать с США

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Вашингтоне Трамп заявил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе. По его словам, на ней будет подписан договор по полезным ископаемым.