Американский бизнес потерял более $300 млрд после ухода из России

Американский бизнес потерял более $300 млрд после ухода из РоссииНаибольшие потери были зафиксированы в IT-секторе
Покинув Россию, американский бизнес потерял $300 млрд, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров России и США, проходивших в саудовском Эр-Рияде 18 февраля.
Дмитриев сообщил, что встретился с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа до начала переговоров российских и американских дипломатов. В ходе встречи он заявил, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Общая сумма потерь бизнеса США составила порядка $324 млрд, следует из представленной Дмитриевым таблицы.
«Они восприняли это как информацию к размышлению. Потому что вот эта цифра никогда не звучала у них, и вообще, там был абсолютно другой нарратив. Для них многих удивительно, что российская экономика растет», – сказал он.
Дмитриев добавил, что эти потери являются существенными, поскольку американские компании потеряли будущие доходы, свои позиции на рынке. Также они понимают, что китайские компании замещают позиции компаний из США. По его словам, прошлая администрация демократа Джо Байдена «давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов».
«Наш диалог позволяет сказать правду. Сказать то, что российская экономика хорошо развивается, нам надо также делать совместные проекты. В том числе, и в Арктике, и в других областях. Именно совместные проекты позволят нам быть успешнее», – отметил глава РФПИ.
Сумма озвучивается спустя три года после введения масштабных санкций и ухода западных компаний из России в связи с тем, что организации теперь не боятся говорить об этом в связи с приходом к власти президента США Дональда Трампа, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По словам депутата, американским компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. В том числе, организации могут быть проверены на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ).
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова отмечает, что больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 г. В частности, в прежнем режиме продолжают работать 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями в виде приостановки инвестиций, ограничения маркетинговой деятельности, также некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд.
Депутат привела статистику, согласно которой в стране продолжают работать американские компании в сфере промышленности (52 организации), пищевые и потребительские компании (25 организаций), IT-компании (21 организация), фармацевтические (18 организаций) и развлекательные компании (10 организаций). С изменениями работают IT и телеком компании (44 организации), потребительские компании (40 организаций), промышленные (26 организаций), финансовые (19 организаций), а также фармацевтические компании (15 организаций).
Российская и американская стороны сейчас будут проводить торги и на фоне этого понятно, что «суммы должны возникать», говорит доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Олег Анашкин. Эксперт считает, что у ушедших американских компаний начались проблемы и сейчас они рассчитывают на возвращение на рынок России. Он допускает, что западные компании смогут вернуться на свои прежние предприятия, но должны будут за это заплатить.