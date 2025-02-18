Американский бизнес потерял более $300 млрд после ухода из России

Сумма озвучивается спустя три года после введения масштабных санкций и ухода западных компаний из России в связи с тем, что организации теперь не боятся говорить об этом в связи с приходом к власти президента США Дональда Трампа, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По словам депутата, американским компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. В том числе, организации могут быть проверены на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ).