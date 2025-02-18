Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Ушаков в интервью «Первому каналу» говорил, что на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также обсудить перспективы контактов стран на высшем уровне.