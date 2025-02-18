Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Переговоры России и США начались в Эр-РиядеРоссийская и американская стороны обсудят вопрос о восстановлении отношений
Российская и американская делегация начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В переговорах участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Также на встрече присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров.
Ушаков в интервью «Первому каналу» говорил, что на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также обсудить перспективы контактов стран на высшем уровне.
Встреча делегаций РФ и США проходит спустя несколько дней после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров 12 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.
14 февраля американский президент публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места для проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит.