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Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Российская и американская стороны обсудят вопрос о восстановлении отношений
Ведомости

Российская и американская делегация начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В переговорах участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Также на встрече присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров.

Ушаков в интервью «Первому каналу» говорил, что на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также обсудить перспективы контактов стран на высшем уровне.

Встреча делегаций РФ и США проходит спустя несколько дней после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров 12 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

14 февраля американский президент публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места для проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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