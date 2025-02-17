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Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров между РФ и США в Эр-Рияде

Украина или другие третьи страны участвовать в них не будут, пояснил он
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Самолет Ил-96 отправляется в Саудовскую Аравию с российской делегацией. Ожидается, что 18 февраля пройдет встреча политиков из России и США, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта и вопросы двухстороннего сотрудничества. В интервью «Первому каналу» помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях грядущей встречи.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачи чиновникам, которые примут участие в переговорах с американской стороной – Ушакова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Они должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также обсудить перспективы контактов стран на высшем уровне, пояснил помощник Путина.

«Настрой деловой. Задачи нам более или менее ясны, будем исходить из этого», – заявил Ушаков.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного переговорщика, который мог бы вести разговор с Россией, рассказал Ушаков. Ожидается, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут двусторонними.

Помощник президента также подтвердил информацию о том, что в переговорах помимо Ушкова и Лаврова, будет участвовать Дмитриев, который присоединиться к переговорам по экономическим вопросам. Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможное участие главы РФПИ в переговорах. Дмитриев отправиться на место переговоров отдельно.

Ушаков уточнил, что политики согласовали встречу в ходе телефонного разговора.

18 февраля в Эр-Рияде пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В американскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ходе брифинга Песков рассказал, что Путину о переговорах члены российской делегации смогут доложить как из Эр-Рияда, так после возвращения в Москву.

Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели первый телефонный разговор после того, как президент США вступил в должность. Разговор продлился полтора часа. В беседе обсуждалась тема обмена заключенными. Тогда же в телефонном разговоре главы России и США обсуждали тему урегулирования конфликта на Украине.

14 февраля Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места для проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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