Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров между РФ и США в Эр-Рияде

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного переговорщика, который мог бы вести разговор с Россией, рассказал Ушаков. Ожидается, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут двусторонними.