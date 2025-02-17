Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров между РФ и США в Эр-Рияде

Ушаков раскрыл подробности предстоящих переговоров между РФ и США в Эр-РиядеУкраина или другие третьи страны участвовать в них не будут, пояснил он
Самолет Ил-96 отправляется в Саудовскую Аравию с российской делегацией. Ожидается, что 18 февраля пройдет встреча политиков из России и США, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта и вопросы двухстороннего сотрудничества. В интервью «Первому каналу» помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях грядущей встречи.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачи чиновникам, которые примут участие в переговорах с американской стороной – Ушакова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Они должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также обсудить перспективы контактов стран на высшем уровне, пояснил помощник Путина.
«Настрой деловой. Задачи нам более или менее ясны, будем исходить из этого», – заявил Ушаков.
Сейчас стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного переговорщика, который мог бы вести разговор с Россией, рассказал Ушаков. Ожидается, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут двусторонними.
Помощник президента также подтвердил информацию о том, что в переговорах помимо Ушкова и Лаврова, будет участвовать Дмитриев, который присоединиться к переговорам по экономическим вопросам. Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможное участие главы РФПИ в переговорах. Дмитриев отправиться на место переговоров отдельно.
Ушаков уточнил, что политики согласовали встречу в ходе телефонного разговора.
18 февраля в Эр-Рияде пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В американскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
В ходе брифинга Песков рассказал, что Путину о переговорах члены российской делегации смогут доложить как из Эр-Рияда, так после возвращения в Москву.
Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели первый телефонный разговор после того, как президент США вступил в должность. Разговор продлился полтора часа. В беседе обсуждалась тема обмена заключенными. Тогда же в телефонном разговоре главы России и США обсуждали тему урегулирования конфликта на Украине.
14 февраля Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места для проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит.