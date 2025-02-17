Российская делегация 18 февраля проведет переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация 18 февраля проведет переговоры с США в Эр-РиядеСо стороны РФ будут участвовать Сергей Лавров и Юрий Ушаков
В Эр-Рияде 18 февраля пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 17 февраля в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
«Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля заявил, что Путину о переговорах члены российской делегации смогут доложить как из Эр-Рияда, так и уже когда вернутся в Москву.
«Разумеется, полный доклад будет уже в Москве. Но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются», – отметил Песков.
Он напомнил, что о Саудовской Аравии как возможном месте встречи на высшем уровне говорил президент США Дональд Трамп.
«В рамках такого понимания, что это место, в целом, устраивает и американскую сторону, и российскую сторону, было принято такое совместное решение», – прокомментировал Песков, почему именно Саудовская Аравия выбрана местом переговоров.
Песков не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в переговорах будет также участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщало издание Axios.
Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели первый телефонный разговор после того, как президент США вступил в должность. Разговор продлился полтора часа. В беседе обсуждалась тема обмена заключенными. Тогда же в телефонном разговоре главы России и США обсуждали тему урегулирования конфликта на Украине.
«Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со свой стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», – говорил Песков.
Представитель Кремля тогда же говорил, что в разговоре обсуждались и темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
По итогам переговоров в США вернулся отбывавший 14-летний срок в российской тюрьме по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков бывший учитель Марк Фогель. А в Россию вернулся руководитель криптобиржи BTC-e Александр Винник. Он в прошлом году в США пошел на сделку с прокуратурой США и признал вину в заговоре с целью отмывания денег в суде в Калифорнии, приговор ожидался в июне 2025 г.