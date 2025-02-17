Российская делегация 18 февраля проведет переговоры с США в Эр-Рияде

По итогам переговоров в США вернулся отбывавший 14-летний срок в российской тюрьме по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков бывший учитель Марк Фогель. А в Россию вернулся руководитель криптобиржи BTC-e Александр Винник. Он в прошлом году в США пошел на сделку с прокуратурой США и признал вину в заговоре с целью отмывания денег в суде в Калифорнии, приговор ожидался в июне 2025 г.