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Госсекретарь США Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для ожидаемых переговоров с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине, сообщает Reuters. Его сопровождают советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как отмечает издание, российско-американские переговоры на высоком уровне станут первыми за несколько лет и призваны предшествовать встрече лидеров двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский также находится в ближневосточном регионе. 16 февраля он находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, скорее всего, не пригласят на переговоры.

Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности.

14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Из публикации CNN теперь стало известно, что украинская делегация участвовать в переговорах не будет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров, но представителей России, которые будут участвовать в диалоге между странами, не назвал. 14 февраля Bloomberg сообщало, что со стороны РФ в переговорах может участвовать помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, но официального подтверждения этому не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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