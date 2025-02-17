Госсекретарь США Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров, но представителей России, которые будут участвовать в диалоге между странами, не назвал. 14 февраля Bloomberg сообщало, что со стороны РФ в переговорах может участвовать помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, но официального подтверждения этому не было.