Госсекретарь США Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для ожидаемых переговоров с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине, сообщает Reuters. Его сопровождают советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как отмечает издание, российско-американские переговоры на высоком уровне станут первыми за несколько лет и призваны предшествовать встрече лидеров двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский также находится в ближневосточном регионе. 16 февраля он находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, скорее всего, не пригласят на переговоры.
Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности.
14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Из публикации CNN теперь стало известно, что украинская делегация участвовать в переговорах не будет.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров, но представителей России, которые будут участвовать в диалоге между странами, не назвал. 14 февраля Bloomberg сообщало, что со стороны РФ в переговорах может участвовать помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, но официального подтверждения этому не было.