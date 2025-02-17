CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах России и США

14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит, но говорили, что подготовительные работы пока не начаты, поскольку их дата официально не утверждена.