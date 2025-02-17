CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах России и США
Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя страны.
По его словам, делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности. Переговоры запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны США участие в них примут государственный секретарь Марко Рубио, советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник главы государства по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Неназванный украинский чиновник уточнил телеканалу, что представители Украины не будут присутствовать на переговорах.
14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит, но говорили, что подготовительные работы пока не начаты, поскольку их дата официально не утверждена.
16 февраля Уиткофф заявил, что вместе с Уолтцем отправляется в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча с российской делегацией. В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен остановить боевые действия на Украине до 20 апреля.