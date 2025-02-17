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CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах России и США

Ведомости

Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя страны.

По его словам, делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности. Переговоры запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны США участие в них примут государственный секретарь Марко Рубио, советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник главы государства по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Неназванный украинский чиновник уточнил телеканалу, что представители Украины не будут присутствовать на переговорах.

14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит, но говорили, что подготовительные работы пока не начаты, поскольку их дата официально не утверждена.

16 февраля Уиткофф заявил, что вместе с Уолтцем отправляется в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча с российской делегацией. В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен остановить боевые действия на Украине до 20 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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