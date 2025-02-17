США и Россия движутся к саммиту в Саудовской Аравии: к чему он может привести

Не исключено, что к переговорам могут пригласить Киев, но пока точных данных на этот счет тоже нет. Когда Трамп впервые 13 февраля анонсировал встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, он упоминал, что туда приглашена и Украина. Уиткофф также заявил, что он считает Киев стороной вероятных переговоров. Представители Киева впоследствии не раз высказывали удивление на этот счет. «Я не видел никаких приглашений, чтобы встретиться с какими-то другими посланниками <...> у нас нет никаких бумаг и приглашений», – сказал президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей 14–16 февраля. О том, что Украину не приглашали в Саудовскую Аравию, у себя в Х (экс-Twitter) 15 февраля написала и одна из продюсеров Fox News Нана Саджая.