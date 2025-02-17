США и Россия движутся к саммиту в Саудовской Аравии: к чему он может привести

США и Россия движутся к саммиту в Саудовской Аравии: к чему он может привестиДелегация американцев уже на пути в Эр-Рияд, а Москва не спешит раскрывать детали процесса
Российские и американские официальные лица уже в ближайшие дни могут впервые встретиться в Саудовской Аравии. Там они проведут переговоры и начнут прорабатывать организацию саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 16 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на бывшего председателя комитета палаты представителей по иностранным делам республиканца Майкла Маккола и источник, ознакомленный с планами поездки.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил СМИ, что для организации встречи президентов придется приложить «особые усилия» в контексте подготовки, составления повестки и обмена мнениями на рабочем уровне. При этом об утвержденном месте переговоров или тем более саммита в Москве пока не говорят, как и о конкретных датах этих международных событий.
Что известно о подготовке к переговорам
Между тем утечки в американской прессе указывают более уверенно и на время встречи. Так, 15 февраля, агентство Bloomberg сообщало, что саммит Путина и Трампа в Саудовской Аравии может состояться уже в конце февраля. А 16 февраля там же назвали еще одну точку отсчета. Якобы Трамп и его команда сообщили европейским союзникам о намерении достигнуть прекращения огня на Украине к Пасхе.
Состав делегации официально также не подтверждался, хотя 14 февраля Bloomberg сообщало, что со стороны РФ в переговорах может участвовать помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам Маккола, от США во встрече с россиянами будут участвовать советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
В эфире консервативного телеканала Fox News Уиткофф позже подтвердил информацию, что он и Уолтц очень скоро направятся в Саудовскую Аравию. А согласно более раннему сообщению госдепа, Рубио, который 16 февраля находился с официальным визитом в Израиле, после этого намеревался посетить как раз Саудовскую Аравию и ОАЭ. В списке американских переговорщиков в Саудовской Аравии не упоминается спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Еще 14 февраля агентство Reuters выяснило у его заместителя Джона Коула, что сейчас задачи между Келлогом и Уиткоффом четко распределены: первый отвечает за диалог с Киевом и Европой, а второй – с Москвой.
На этом фоне 15 февраля вечером по московскому времени состоялся и первый телефонный разговор Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Музыкант в ООН
Один из основателей группы Pink Floyd – политический активист Роджер Уотерс выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине по приглашению российской стороны. Об этом 16 февраля сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
По данным МИДа, они условились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях. Кроме того, стороны имеют «обоюдный настрой» на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию вокруг Украины, Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других направлениях.
Кроме того, Рубио и Лавров договорились «в самое ближайшее время» организовать встречу экспертов для последующего взаимного снятия препон для работы заграничных представительств двух стран. Среди примеров ужесточения условий функционирования российских дипломатических миссий в США ограничение на выдачу виз, высылка дипломатов, ограничения на их передвижение.
При чем здесь Украина?
Не исключено, что к переговорам могут пригласить Киев, но пока точных данных на этот счет тоже нет. Когда Трамп впервые 13 февраля анонсировал встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, он упоминал, что туда приглашена и Украина. Уиткофф также заявил, что он считает Киев стороной вероятных переговоров. Представители Киева впоследствии не раз высказывали удивление на этот счет. «Я не видел никаких приглашений, чтобы встретиться с какими-то другими посланниками <...> у нас нет никаких бумаг и приглашений», – сказал президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей 14–16 февраля. О том, что Украину не приглашали в Саудовскую Аравию, у себя в Х (экс-Twitter) 15 февраля написала и одна из продюсеров Fox News Нана Саджая.
При этом Зеленский все равно окажется в ближайшее время в Саудовской Аравии, рассказал он журналистам 14 февраля, а также посетит ОАЭ и Турцию. Как сообщили 16 февраля украинские СМИ, в Эр-Рияде уже работает делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко, которая ведет подготовку к приезду Зеленского.
Трамп и Путин провели телефонный разговор, который дал старт активной фазе взаимодействия, 12 февраля. Это был первый разговор лидеров США и России ровно за три года. Они договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи, которая, по словам лидера США, может пройти именно в Саудовской Аравии.
Зачем нужны встречи?
Сейчас речь идет о начале полноценных переговоров по прекращению украинского конфликта и об организации саммита Путин – Трамп, уверен замдиректора Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Стороны восстанавливают нормальное дипломатическое взаимодействие по широкой повестке дня. «Речь не идет об улучшении отношений или отказе от конфронтации. Но пауза в отношениях, зависшая при Байдене, заканчивается», – объяснил эксперт.
По мнению Суслова, изменение риторики в Вашингтоне связано с провалом попыток США нанести России «стратегическое поражение». Он также добавил, что Трамп мотивирован завершить украинский конфликт стремлением полноценно посвятить себя соперничеству с Китаем. При этом эксперт отметил, что в ходе диалога США могут попытаться давить на Россию угрозами санкций, но в этом плане у Москвы более выгодная переговорная позиция.
Для подготовки саммита лидеров может потребоваться несколько консультационных встреч, говорит Суслов. «Есть много проблемных вопросов, по которым разные позиции у сторон. США хотят сначала перемирия [на Украине], «а все остальное потом» – и с этим Россия не согласна. Кроме того, непонятен уровень милитаризации послевоенной Украины, а также ее статус в ходе этих переговоров. Непонятна и ситуация с гарантиями безопасности и возможность европейцев участвовать в этих переговорах. Но если есть воля лидеров государств встретиться, то и всего одной встречи консультационной группы может быть достаточно», – сказал американист.
Важность идущих консультаций двух стран отмечает и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но по его мнению, перед американской делегацией стоит сложная задача убедить поддержать итоговый план по Украине не только демократов, но даже и некоторых членов республиканской партии, хотя Трамп и ее представитель. Что касается позиции Украины, то эксперт уверен в готовности Трампа максимально надавить на Зеленского, чтобы Киев не мешал переговорам.