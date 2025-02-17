Что значит выступление Вэнса в Мюнхене для отношений США и Евросоюза«Старший партнер» дал новые вводные младшему, а быстро разорвать их связь трудно, говорят эксперты
Ход событий на прошедшей 14–16 февраля ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности привел в замешательство представителей Евросоюза. В условиях новой реальности Вашингтон уже не готов проявлять полную солидарность с европейскими партнерами по НАТО и, по сути, продвигает урегулирование конфликта на Украине в обход ЕС (см. статью на стр. 1).
Что задело Евросоюз
Признаки паники среди европейцев возникли после самой заметной «мюнхенской речи – 2025», которая прозвучала из уст вице-президента США Джеймса Вэнса. Он указал, что ЕС самому нужно заняться решением собственных проблем, в том числе вопросов обороны. А администрация Трампа найдет путь к разумному урегулированию на Украине. При этом Вэнс подчеркнул, что угроза для Европы «исходит не от России, не от Китая», а из-за «отступления Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей: ценностей, которые разделяют и США».
Он осудил ЕС за уход от демократии и цензуру, сравнив в этом плане с государствами советской эпохи. «Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение. Либо вы поддерживаете этот принцип, либо нет», – заявил вице-президент США. Речь зашла о событиях в Румынии, где в декабре 2024 г. отменили итоги выборов президента из-за подозрений в воздействии через TikTok, в частности из России, – и якобы этот фактор привел к лидерству правого популиста Кэлина Джорджеску. Отношение к этому Вэнс обрисовал так: «Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, значит, она изначально не была очень сильной».
Он осудил нелегальную миграцию в Европу из стран Ближнего Востока. «Число иммигрантов, въехавших в ЕС из стран, не входящих в ЕС, удвоилось между 2021 и 2022 гг. И с тех пор оно еще более увеличилось, – отмечал он. – И эта ситуация возникла не в вакууме. Это результат серии сознательных решений, принимаемых политиками по всему континенту и в других странах мира на протяжении десятилетия».
Вэнс возмущался и отказом пригласить в Мюнхен представителей европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии. В цензуре же Вэнс обвинил власти Германии, высмеяв обвинения против Маска за его поддержку правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ): это произошло фактически за неделю до досрочных парламентских выборов в стране. «В Вашингтоне новый шериф, – говорил вице-президент США. – Мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но будем бороться за защиту вашего права высказывать их публично».
Донор, но не переговорщик
Кроме того, в Мюнхене спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог дал понять, что представителей Европы, вероятнее всего, не будет за столом переговоров по украинскому конфликту. И подобный подход тоже тревожит европейцев, хотя Келлог пообещал «фактически» учитывать их интересы.
Но США готовы отвести европейским союзникам роль донора ресурсов для Украины. В частности, согласно сообщению Reuters со ссылкой на попавший в их руки документ, американцы сейчас проводят опрос среди европейских союзников, кто из них готов и в каком количестве направить свои войска на Украину для возможного обеспечения «гарантий безопасности» для Киева.
Первый ответ
Первым из представителей ЕС ответил напрямую Вэнсу выступавший следом за ним министр обороны Германии Борис Писториус. «Я просто не могу проигнорировать то, что я только что услышал. <...> Эта демократия была поставлена под вопрос вице-президентом США. <...> И если я корректно его понял, он сравнивает условия в Европе с авторитарными режимами... это неприемлемо», – сказал Писториус. Министр обороны ФРГ отверг обвинения Вэнса в цензуре, заявив, что АдГ в Германии есть место в телеэфире.
Если Вэнс говорил, что Белый дом ищет вариант «разумного» урегулирования конфликта на Украине, то Писториус постарался продемонстрировать разницу подходов и здесь. «Мы должны вести переговоры с позиции силы», – сказал Писториус. Чтобы обеспечить такую позицию, он заявил о необходимости нарастить в долгосрочной перспективе европейские оборонные расходы (но этого требует и Трамп еще со времен своего первого срока в 2017–2021 гг. – «Ведомости»).
Европа пытается объединиться
Уже после этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что 17 февраля ее президент Эмманюэль Макрон «соберет в Париже глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов европейской безопасности». BBC News пишет, что идеологом неформальной встречи выступает британский премьер Кир Стармер. Известно, что экстренную встречу посетит и премьер Польши Дональд Туск, который остался разочарованным итогами конференции. «Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», – написал он на платформе Илона Маска Х.
А в последний день конференции глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас собрала заседание находившихся в Мюнхене министров иностранных дел стран Евросоюза. При этом именно Каллас громче всех стала призывать европейцев действовать. «Единственная просьба к нам [от украинцев] – перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор <...>. Я действительно хочу посвятить себя этому», – заверила она.
Лидеры же национальных правительств Европы, кажется, пока находятся в большей степени смятения. Президент Финляндии Александр Стубб, например, назвал происходившее в Мюнхене «дипломатической какофонией». Он считает, что необходима фаза «предварительных переговоров» до начала контактов Москвы и Киева, чтобы обеспечить «сильную военную позицию» Украины. Уже затем он предлагает добиться прекращения огня и лишь затем переходить к мирным переговорам.
В чем причина раскола
Речь Вэнса была воспринята европейцами крайне негативно и близко к сердцу, так как она подняла чувствительные вопросы трансатлантического сообщества, и впервые за долгое время на высокой трибуне, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Европа воспринимает произошедшее как вызов, но экономики ЕС и США тесно связаны друг с другом. Правда речь Вэнса продемонстрировала, что американская сторона готова к «перенастройке» трансатлантических отношений гораздо лучше европейцев, говорит Соколов.
При этом в ЕС могут выдвинуть компромиссные предложения и «дать Трампу то, что он хочет» – например, увеличив военный бюджет. В плоскости украинского кризиса, по словам Соколова, Европа действительно отстранена от переговорного процесса и ей остается только одна функция: платить за Киев. Все инициативы Европы или отправка ее «миротворцев» в зону конфликта – это лишь разговоры, подчеркивает эксперт. Европейские государства могут вставлять палки в колеса переговорному процессу, но сущностно ЕС не выступает как отдельный игрок. «Что касается экстренного заседания лидеров, созванного Макроном, то на нем, скорее всего, будут вырабатывать единый план по поддержке Киева, чтобы не допустить развала фронта, но не более того», – говорит Соколов.
Говорить о ссоре между союзниками по трансатлантическому блоку не приходится, так как их отношения и без того были с четкой субординацией между старшим партнером (США) – и младшими из ЕС, говорит научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. И речью Вэнса, считает эксперт, младшим были просто даны новые вводные. Бордачев также соглашается, что американская сторона хочет заставить европейцев больше тратить деньги на помощь Украине и еще сильнее осложнить их отношения с Россией.
При этом последнее для Европы невыгодно, уверен Бордачев: там хотят торговать с Россией, в то время как США для поддержания своей гегемонии нужны плохие отношения ЕС с Москвой. Относительно созванного Макроном заседания европейских лидеров эксперт предполагает, что это лишь личный пиар французского президента, который не закончится ничем серьезным.