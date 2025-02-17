Что значит выступление Вэнса в Мюнхене для отношений США и Евросоюза

Он осудил ЕС за уход от демократии и цензуру, сравнив в этом плане с государствами советской эпохи. «Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение. Либо вы поддерживаете этот принцип, либо нет», – заявил вице-президент США. Речь зашла о событиях в Румынии, где в декабре 2024 г. отменили итоги выборов президента из-за подозрений в воздействии через TikTok, в частности из России, – и якобы этот фактор привел к лидерству правого популиста Кэлина Джорджеску. Отношение к этому Вэнс обрисовал так: «Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, значит, она изначально не была очень сильной».