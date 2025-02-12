Что такое Мюнхенская конференция по безопасности

За всю историю мероприятие не состоялось лишь дважды: в 1991 г. из-за войны в Персидском заливе и в 1997 г., когда основатель и многолетний руководитель форума Эвальд-Генрих фон Кляйст объявил о намерении уйти в отставку. Кляйст, которому на тот момент исполнилось 75 лет, заявил, что не хочет оставаться «у руля» и считает, что пришло время для новых лидеров. Однако найти ему замену сразу не удалось, что привело к отмене конференции.