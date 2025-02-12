Что такое Мюнхенская конференция по безопасности

Что такое Мюнхенская конференция по безопасностиИстория и участники международного форума
14 февраля откроется Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – ежегодный форум, который с 1963 г. собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения вопросов международной безопасности. За шесть десятилетий конференция, основанная немецким издателем и участником антинацистского заговора Эвальдом-Генрихом фон Кляйстом, превратилась из закрытого мероприятия для стран НАТО в глобальную площадку для диалога.
История и эволюция конференции
Первая конференция в Мюнхене (Германия) прошла в 1963 г. как неформальная встреча представителей оборонных министерств стран НАТО. Изначально форум назывался «Конференция по военным вопросам» (Wehrkundetagung) и проводился под патронажем Христианско-социального союза, «сестринской» партии Христианско-демократического союза. Основной темой обсуждений было укрепление трансатлантических связей и взаимодействие внутри блока НАТО.
До конца холодной войны мероприятие оставалось узкоформатным. Ситуация изменилась в 90-е, когда после распада Советского Союза в дискуссию включились Россия, страны СНГ и Балтии. В 1992 г. форум был переименован в Конференцию по проблемам политики безопасности, а в 2008 г. получил свое актуальное название Конференция по безопасности.
Несмотря на трансатлантическую направленность конференции, сегодня в ее работе участвуют представители таких развивающихся стран, как Китай, Бразилия и Индия, а также лидеры государств Ближнего Востока, прибывшие в Мюнхен после «арабской весны» 2010-х гг. и развернувшихся дебатов о ядерной программе Ирана.
За всю историю мероприятие не состоялось лишь дважды: в 1991 г. из-за войны в Персидском заливе и в 1997 г., когда основатель и многолетний руководитель форума Эвальд-Генрих фон Кляйст объявил о намерении уйти в отставку. Кляйст, которому на тот момент исполнилось 75 лет, заявил, что не хочет оставаться «у руля» и считает, что пришло время для новых лидеров. Однако найти ему замену сразу не удалось, что привело к отмене конференции.
В 2021 г. из-за пандемии коронавируса 57-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла в онлайн-формате.
Финансирование мероприятия обеспечивают ряд партнеров и НПО, а также правительство Германии, бундесвер и власти Мюнхена.
Руководство и участники
До 1998 г. конференцию возглавлял Эвальд-Генрих фон Кляйст.
После его ухода председателями становились:
Хорст Тельчик (1999–2008), советник бывшего немецкого канцлера Гельмута Коля;
Вольфганг Ишингер (2008–2022), экс-посол Германии в США и Великобритании;
Кристоф Хойсген (2022–2024), бывший постпред ФРГ при ООН.
С 2025 г. руководство перешло к экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Ежегодно форум собирает свыше 450 участников, среди которых – главы государств, министры, дипломаты, бизнесмены и представители НКО. Перед открытием конференции публикуется Мюнхенский доклад о безопасности (Munich Security Report) – аналитический обзор актуальных угроз, от кибербезопасности до климатических кризисов.
С 2009 г. на конференции вручается премия Эвальда-Генриха фон Кляйста за вклад в мир и урегулирование конфликтов. В 2024 г. ее получили премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и бывший госсекретарь, спецпосланник США по климату Джон Керри.
Молодежные инициативы
С 2009 г. проводится молодежный круглый стол для 25 перспективных лидеров из политики, СМИ и бизнеса. Отбор ведется председателем конференции совместно с Фондом Кёрбера, поддерживающим проекты в сфере публичной дипломатии.
С 2013 г. действует программа «Молодые посланники»: три студента – авторы лучших эссе на заданную тему – получают шанс участвовать в конференции. В 2023 г. темой стало влияние конфликта России и Украины на мировую политику.
Мюнхенский стратегический форум
В 2015 г. был запущен Мюнхенский стратегический форум – закрытый формат встреч, объединяющий несколько десятков ведущих политических и военных экспертов, преимущественно из США и стран Западной Европы. Место проведения форума – баварский замок Эльмау, а его цель – углубленное обсуждение стратегических вопросов глобальной безопасности.
Россия на конференции
РФ участвовала в конференции с конца 1990-х.
В 1999 г. заместитель министра иностранных дел Евгений Гусаров, представляющий Россию, критиковал расширение НАТО на восток. В 2000 г. делегацию возглавил начальник Главного управления международного сотрудничества Минобороны Леонид Ивашов, в 2001–2006 и 2008–2009 гг. секретарь Совета безопасности, впоследствии – министр обороны, вице-премьер Сергей Иванов.
В 2007 г. российский президент единственный раз присутствовал на мероприятии. Тогда Владимир Путин выступил со своей известной «мюнхенской речью», в которой подверг критике однополярную модель мироустройства и доминирование США в глобальной политике. Он назвал расширение Североатлантического альянса «провокацией, понижающей уровень взаимного доверия», и предложил Вашингтону разместить элементы ПРО в Азербайджане вместо Восточной Европы – идею отвергли.
В 2010–2015 и 2017–2020 гг. российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в 2016 г. – премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако с 2022 г. РФ прекратила участие в конференции, назвав форум «необъективным».