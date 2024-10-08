Бывший генсек НАТО возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте форума.
На этом посту Столтенберг сменит нынешнего председателя конференции Кристофа Хойсгена. Бывший генсек приступит к исполнению обязанностей в феврале 2025 г.
«Всю свою политическую жизнь я посвятил поддержанию мира. Для меня большая честь быть председателем Мюнхенской конференции по безопасности и вносить свой вклад в реализацию ее миссии «мир через диалог», – отметил Столтенберг.
1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря Североатлантического альянса. На этой должности Рютте сменил Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 г.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны НАТО, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.