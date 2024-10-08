Бывший генсек НАТО возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны НАТО, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.