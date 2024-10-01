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Марк Рютте официально стал генсеком НАТО

Ведомости

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря НАТО. Трансляция церемонии по случаю вступления в должность нового генсека Североатлантического альянса велась на сайте НАТО.

Рютте сменил Йенса Столтенберга, занимавшего пост генсека НАТО с 2014 г. По данным ТАСС, передавая полномочия, прежний генсек отметил, что 10 лет назад НАТО «оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер, и для ее координации создан специальный штаб НАТО».

Рютте также выступает за продолжение поддержки Украины, писали «Ведомости». В прошлом году политик написал программную статью для журнала Foreign Policy, в которой попытался объяснить, почему Европа и Запад в целом должны помогать Украине. «Сила международного либерального порядка, возглавляемого США, не имеет себе равных и останется таковой в этом столетии, а трансатлантическое сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для безопасности Европы <...> недостаточно просто на словах придерживаться принципов Устава ООН. Основанный на правилах мировой порядок рухнет, если мы не будем готовы противостоять агрессии», – говорится в статье. Кроме того, Рютте выступает за увеличение оборонных расходов.

26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО вряд ли изменит генеральную линию альянса. По словам представителя Кремля, сейчас НАТО является «враждебным нам альянсом».

Генсек НАТО избирается на четыре года, может быть переизбран. Человек, занимающий этот пост, председательствует во всех специальных комитетах, представляет организацию на международной арене и руководит международным персоналом НАТО. В целом он отвечает за общую координацию работы альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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