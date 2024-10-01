Марк Рютте официально стал генсеком НАТО

Рютте также выступает за продолжение поддержки Украины, писали «Ведомости». В прошлом году политик написал программную статью для журнала Foreign Policy, в которой попытался объяснить, почему Европа и Запад в целом должны помогать Украине. «Сила международного либерального порядка, возглавляемого США, не имеет себе равных и останется таковой в этом столетии, а трансатлантическое сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для безопасности Европы <...> недостаточно просто на словах придерживаться принципов Устава ООН. Основанный на правилах мировой порядок рухнет, если мы не будем готовы противостоять агрессии», – говорится в статье. Кроме того, Рютте выступает за увеличение оборонных расходов.