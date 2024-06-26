Кремль: назначение Рютте вряд ли повлияет на генеральную линию НАТО

«Вряд ли этот выбор способен что-то поменять в генеральной линии НАТО, Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности – мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством США – и вместе как Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», – сказал он.