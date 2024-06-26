Кремль: назначение Рютте вряд ли повлияет на генеральную линию НАТО
Избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО вряд ли поменяет генеральную линию альянса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли этот выбор способен что-то поменять в генеральной линии НАТО, Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности – мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством США – и вместе как Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», – сказал он.
Песков уточнил, что сейчас НАТО является «вражеским для нас альянсом».
Рютте был утвержден на должность генсека блока послами НАТО 26 июня. На этой должности он сменит Йенса Столтенберга, занимавшего пост главы альянса с 2014 г. Новый генсек НАТО приступит к работе с 1 октября.
Politico писало, что Рютте поддержали все 32 члена НАТО. По данным издания, Рютте неоднократно критиковали за поддержку российского проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» до 2014 г.