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Кремль: назначение Рютте вряд ли повлияет на генеральную линию НАТО

Ведомости

Избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО вряд ли поменяет генеральную линию альянса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли этот выбор способен что-то поменять в генеральной линии НАТО, Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности – мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством США – и вместе как Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», – сказал он.

Песков уточнил, что сейчас НАТО является «вражеским для нас альянсом».

Рютте был утвержден на должность генсека блока послами НАТО 26 июня. На этой должности он сменит Йенса Столтенберга, занимавшего пост главы альянса с 2014 г. Новый генсек НАТО приступит к работе с 1 октября.

Politico писало, что Рютте поддержали все 32 члена НАТО. По данным издания, Рютте неоднократно критиковали за поддержку российского проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» до 2014 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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