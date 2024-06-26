Послы НАТО утвердили Рютте на пост генсека альянса
Послы НАТО утвердили в качестве нового генерального секретаря альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
«Североатлантический альянс принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО», – сообщила пресс-служба альянса. Рютте сменит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга и будет занимать свой пост на протяжении следующих пяти лет.
Столтенберг был генсеком НАТО с 2014 г., он поддержал избрание Рютте. «Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю альянс в надежных руках», – написал действующий генсек на своей странице в соцсети Х.
Рютте заявил, что занимать новую должность для него – большая честь. По его словам, североатлантический альянс был и есть «краеугольным камнем коллективной безопасности». Он поблагодарил союзников за оказанное доверие. «Руководство этой организацией – это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно», – написал он в Х, подчеркнув, что его предшественник обеспечивал НАТО «выдающееся руководство».
Формальной процедуры отбора на должность главы альянса не предусмотрено – необходимо только согласие всех стран НАТО. 20 июня стало известно, что все 32 члена альянса поддержали кандидатуру Рютте, об этом сообщало издание Politico. До этого его назначение не одобрила Румыния, но позже она присоединилась к другим государствам. При этом президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на высший пост в НАТО.
Новый генсек НАТО приступит к работе с 1 октября. По данным издания, Рютте неоднократно критиковали за поддержку российского проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» до 2014 г. Под его руководством Нидерландам не удалось довести расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2% от ВВП.