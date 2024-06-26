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Послы НАТО утвердили Рютте на пост генсека альянса

Ведомости

Послы НАТО утвердили в качестве нового генерального секретаря альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

«Североатлантический альянс принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО», – сообщила пресс-служба альянса. Рютте сменит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга и будет занимать свой пост на протяжении следующих пяти лет.

Столтенберг был генсеком НАТО с 2014 г., он поддержал избрание Рютте. «Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю альянс в надежных руках», – написал действующий генсек на своей странице в соцсети Х.

Рютте заявил, что занимать новую должность для него – большая честь. По его словам, североатлантический альянс был и есть «краеугольным камнем коллективной безопасности». Он поблагодарил союзников за оказанное доверие. «Руководство этой организацией – это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно», – написал он в Х, подчеркнув, что его предшественник обеспечивал НАТО «выдающееся руководство».

Формальной процедуры отбора на должность главы альянса не предусмотрено – необходимо только согласие всех стран НАТО. 20 июня стало известно, что все 32 члена альянса поддержали кандидатуру Рютте, об этом сообщало издание Politico. До этого его назначение не одобрила Румыния, но позже она присоединилась к другим государствам. При этом президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на высший пост в НАТО.

Новый генсек НАТО приступит к работе с 1 октября. По данным издания, Рютте неоднократно критиковали за поддержку российского проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» до 2014 г. Под его руководством Нидерландам не удалось довести расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2% от ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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