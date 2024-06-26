Послы НАТО утвердили Рютте на пост генсека альянса

Формальной процедуры отбора на должность главы альянса не предусмотрено – необходимо только согласие всех стран НАТО. 20 июня стало известно, что все 32 члена альянса поддержали кандидатуру Рютте, об этом сообщало издание Politico. До этого его назначение не одобрила Румыния, но позже она присоединилась к другим государствам. При этом президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на высший пост в НАТО.