Politico: члены НАТО поддержали кандидатуру Рютте на пост генсекретаря
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку все 32 члена альянса поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает Politico.
20 июня Румыния, которая оставалась единственной страной, не поддержавшей Рютте, одобрила его назначение, а президент республики Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на высший пост в НАТО.
Ожидается, что новый генсекретарь приступит к работе со 2 октября. Politico отмечает, что это случится чуть более чем за месяц до выборов президента в США, которые определят будущее военного альянса. Бывший лидер США Дональд Трамп, нынешний кандидат от Республиканской партии, пообещал остаться в НАТО, но пригрозил сократить помощь Украине в случае переизбрания. При этом, пишет газета, Рютте является одним из тех, кто умел убеждать Трампа.
Politico напоминает также, что премьер-министра Нидерландов неоднократно критиковали за его поддержку российского проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» до 2014 г. Кроме того, под его руководством стране так и не удалось довести расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2% от ВВП.
Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не предусмотрено, но для назначения необходимо согласие всех 32 членов альянса. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой, и он изначально был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов. Но несколько стран выступили против. В частности, Рютте пришлось встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также объявил, что поддержит Рютте, если получит гарантии того, что республике не придется помогать Украине. Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг дал это обещание.