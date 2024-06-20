Politico: члены НАТО поддержали кандидатуру Рютте на пост генсекретаря

Ожидается, что новый генсекретарь приступит к работе со 2 октября. Politico отмечает, что это случится чуть более чем за месяц до выборов президента в США, которые определят будущее военного альянса. Бывший лидер США Дональд Трамп, нынешний кандидат от Республиканской партии, пообещал остаться в НАТО, но пригрозил сократить помощь Украине в случае переизбрания. При этом, пишет газета, Рютте является одним из тех, кто умел убеждать Трампа.