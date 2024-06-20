К чему приведет военный союз России и КНДР

Скорее всего, договор с КНДР обсуждался Путиным в мае в Пекине, согласен директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Видимо, сейчас в этом контексте происходит своеобразное разделение ролей между Пекином и Москвой: Китаю все еще есть что терять, так как он не находится под столь мощным санкционным давлением и сохраняется его активная дипломатия с Южной Кореей и Японией. Россия же, хоть и сохранила некоторые контакты с Сеулом, все равно может более свободно позволить себе партнерство с КНДР, говорит эксперт. Действующий же с 1961 г. договор между Пекином и Пхеньяном можно считать скорее наследием холодной войны, и из КНР звучала риторика о том, что там будут его соблюдать, если Пхеньян не спровоцировал нападение на себя со стороны третьих стран первым.