К чему приведет военный союз России и КНДР

К чему приведет военный союз России и КНДРЕго Владимир Путин мог обсуждать в Пекине
Президент России Владимир Путин 19 июня подписал с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, он «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора». Более того, Россия не исключает военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР. Путин назвал новый договор «прорывным документом», так как он отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».
Ким со своей стороны заверил, что соглашение носит «миролюбивый и оборонительный характер» и направлено на построение многополярного мира. Помимо военной области договор предполагает развитие сотрудничества России и КНДР в сферах экономики, политики и культуры. Северокорейский руководитель уверен, что договор свидетельствует о «новом высоком уровне союзнических отношений» двух стран. Кроме того, Ким назвал членов российской делегации «самыми честными друзьями и соратниками», а Путина – «самым дорогим другом корейского народа».
Как ранее говорил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, подписанный договор заменит собой три предыдущих, которые были заключены между Москвой и Пхеньяном ранее. Среди них – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1961 г. и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 г., а также Московская декларация 2001 г. Первый из них предусматривал военную помощь в случае конфликта одного из государств с третьими странами. Еще в 1996 г. МИДы двух стран обменялись нотами, в которых говорилось, что договор «потерял свое значение» и «фактически не выполняется». В документе 2000 г. сказано лишь, что «в случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из сторон или ситуации, угрожающей миру и безопасности <...> стороны незамедлительно вступят в контакт друг с другом».
До публикации текста нового договора стоит быть аккуратным относительно разговоров о том, что у России появился военный союзник, считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александра Зуева. Но Путин прямо сказал, что у стран будет сотрудничество в сфере безопасности. При этом стоит помнить, что российский президент в середине мая побывал в Китае, и потому для Пекина соглашение между КНДР и Россией, вероятнее всего, не стало сюрпризом. Сейчас в Северо-Восточной Азии на Россию и Китай вместе давят США, Япония и Южная Корея и такой сложившийся баланс сил потребовал заключения соглашения между Москвой и Пхеньяном, считает эксперт.
Скорее всего, договор с КНДР обсуждался Путиным в мае в Пекине, согласен директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Видимо, сейчас в этом контексте происходит своеобразное разделение ролей между Пекином и Москвой: Китаю все еще есть что терять, так как он не находится под столь мощным санкционным давлением и сохраняется его активная дипломатия с Южной Кореей и Японией. Россия же, хоть и сохранила некоторые контакты с Сеулом, все равно может более свободно позволить себе партнерство с КНДР, говорит эксперт. Действующий же с 1961 г. договор между Пекином и Пхеньяном можно считать скорее наследием холодной войны, и из КНР звучала риторика о том, что там будут его соблюдать, если Пхеньян не спровоцировал нападение на себя со стороны третьих стран первым.
Путин во время своего выступления перед СМИ напомнил и о заявлениях представителей США и других стран НАТО об их поставках дальнобойного оружия, истребителей F-16 и другого вооружения Украине для ударов по территории России.
Он назвал такие шаги «грубым нарушением взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств». Президент добавил, что ни Россия, ни Северная Корея «не приемлют язык шантажа и диктата». При этом Москва считает, что «запущенный США режим санкций Совбеза ООН» в отношении КНДР должен быть пересмотрен.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова говорил в ответ на публикации западных СМИ, что сообщения о начале поставок боеприпасов из КНДР в Россию «не основаны на доказательствах». Совбез ООН еще в 2006 г. ввел международные санкции против Пхеньяна после первого проведенного КНДР ядерного испытания, затем они неоднократно расширялись. Сейчас по ним запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши.
18 июня состоялась встреча властей Южной Кореи и Китая в формате «2 + 2» (представители МИДов и минобороны. – «Ведомости»), где первые как раз пытались обратить внимание китайцев на происходящее в отношениях России и КНДР, говорит Зуева. Южную Корею сотрудничество Москвы с Пхеньяном, очевидно, не устраивает – там привыкли, что Россия работает на полуострове, по сути, только с ними. Потому сейчас со стороны Сеула проявляется как ревностное отношение, так и обеспокоенность вопросами собственной безопасности.
Вероятно, теперь стоит ожидать лишь укрепления связей внутри треугольника США – Япония – Южная Корея, хотя на деле сейчас именно Россия сделала ответный логичный шаг, в том числе на разрешение американцев бить ВСУ по ее территории, считает аналитик. При этом Путин сказал, что Россия именно «не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР», а не будет делать это в обязательном порядке, подчеркивает Зуева. И вероятнее всего, Москва сначала проведет необходимую работу по отмене санкций Совбеза ООН против Пхеньяна, которые сейчас ограничивают возможное ВТС, говорит она.
Кашин не считает, что Россия будет активно поставлять что-либо в КНДР до тех пор, пока Южная Корея и Япония напрямую не посылают оружие на Украину. Но такой подход может измениться, в случае если Запад перейдет к новому витку эскалации, допускает аналитик. При этом, несмотря на санкции, Пхеньян и без того поддерживал ВТС с рядом стран: его главным партнером в этой сфере является Иран, северокорейское оружие использовалось в войне в Сирии.
Теоретически наказать Россию за нарушение санкций ООН будет сложно: в Совбезе ООН она имеет право вето, а односторонние санкции со стороны США уже введены почти максимально жесткие, говорит Кашин.
Помимо нового стратегического договора страны подписали еще два соглашения – о строительстве автомобильного моста через пограничную реку Туманную, которая впадает в Японское море, и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Туманная ранее упоминалась и в совместном заявлении по итогам переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в середине мая: стороны совместно с КНДР «продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманной». Находящаяся рядом с Японским морем провинция КНР Цзилинь не имеет к нему выхода.
Для увеличения товарооборота важно соглашение о строительстве автомобильного моста через Туманную, так как сторонам необходимо укреплять логистическую связь, уверена Зуева (сейчас страны на земле связаны только железной дорогой через Мост дружбы. – «Ведомости»). А например, у Китая с КНДР (ее зависимость в торговле от Пекина составляет 95%) сейчас действует 18 КПП, говорит эксперт. При этом Китай заинтересован в выходе к Японскому морю, но развитие территорий в этом районе зависит от суверенных решений Москвы и Пхеньяна. Что касается сотрудничества в области здравоохранения, то оно возможно как в научном сегменте (в КНДР по крайней мере заявляли о разработке лекарства от рака желудка), так и в народной и восстановительной медицине, добавляет Зуева.
Проект автомобильного моста через глубокую судоходную реку Туманную впервые был выдвинут еще в 1990-е гг., отмечает Кашин. Если будет политическая воля России и КНДР, то после проведения соответствующих работ Китай сможет напрямую выходить на своих торговых кораблях в Японское море, что будет логически выгоднее. А теоретически китайцы могут получить право и на такое передвижение военных кораблей, что заметно изменит стратегическую ситуацию, заключает Кашин.