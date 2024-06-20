Как проходил визит Владимира Путина в Северную Корею

Государственный визит Путина в Пхеньян (о его результатах см. статью по ссылке) начался с церемонии официальной встречи с лидером Северной Кореи 19 июня. Правда, еще в три часа ночи Ким Чен Ын встречал президента в аэропорту Пхеньяна, где тот приземлился после поездки в Якутск. Официальная же церемония должна была начаться в полдень по местному времени (6 утра по Москве) на площади Ким Ир Сена. Вся площадь была заполнена людьми в белых, красных и синих футболках. В руках они держали искусственные цветы, флажки России и Северной Кореи, веера, ленты, шары. Всего на площади было 10 000–100 000 человек. Флаги и шары были не только в руках у людей, но и всюду на площади.