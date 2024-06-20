Как проходил визит Владимира Путина в Северную Корею

Как проходил визит Владимира Путина в Северную КореюЕсли 24 года назад в этой стране он встречался с ее лидером Ким Чен Иром, то теперь – с его сыном Ким Чен Ыном
Государственный визит Путина в Пхеньян (о его результатах см. статью по ссылке) начался с церемонии официальной встречи с лидером Северной Кореи 19 июня. Правда, еще в три часа ночи Ким Чен Ын встречал президента в аэропорту Пхеньяна, где тот приземлился после поездки в Якутск. Официальная же церемония должна была начаться в полдень по местному времени (6 утра по Москве) на площади Ким Ир Сена. Вся площадь была заполнена людьми в белых, красных и синих футболках. В руках они держали искусственные цветы, флажки России и Северной Кореи, веера, ленты, шары. Всего на площади было 10 000–100 000 человек. Флаги и шары были не только в руках у людей, но и всюду на площади.
За 15 минут до полудня на площадь приехал Ким, причем машина напоминала Aurus, который ему в прошлом году подарил Путин. Ким прошел на центральную парадную трибуну и зашел за красные шторы. Над трибуной висели два огромных портрета – Кима и Путина. Через несколько минут за ним последовали и члены северокорейской делегации.
Затем подъехали члены российской делегации – министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Члены делегации фотографировали происходящее на мобильные телефоны. Удивляться было чему – кажется, так помпезно президента России не встречали нигде.
Ровно в полдень приехал кортеж Путина. Вдоль маршрута кортежа стояли люди и приветствовали его, размахивая цветами. На площади люди встречали Путина цветами и криками. «Приветствуем Путина! Корейско-российская дружба! Дружба и сплоченность!» – кричали собравшиеся на площади. Путин, выйдя из машины, подошел к Киму. А затем главы государств поприветствовали членов делегаций. Ким, судя по рукопожатиям, особо проникся к новому министру обороны Белоусову и двум своим знакомым, которые его встречали в прошлогодней поездке по Дальнему Востоку, – Козлову и Кожемяко. После этого на площади заиграли гимны России и Северной Кореи. Зазвучали выстрелы пушек, в небо запустили воздушные шары.
Затем мимо глав государств прошел почетный караул. После этого главы государств сели в открытый кабриолет Mercedes. Они проехали по периметру огромной площади. Люди начали танцевать, и начался полуденный салют. Объехав площадь, главы государств отправились в государственную резиденцию Кымсуан. На пути следования и этого кортежа стояли жители КНДР – снова с цветами и флагами. Журналисты увидели их уже расходящимися, они шли вдоль дороги.
Кажется, что государственная резиденция Кымсуан находится за городом. Хотя сопровождавшие российских журналистов сотрудники говорили, что это все еще Пхеньян. Огромный зеленый сад, озеро, беседки, здания в форме пагод. В резиденции после церемонии фотографирования начались российско-корейские переговоры. Они продлились чуть более полутора часов. После вступительного слова лидеров двух стран переговоры по традиции продолжились в закрытом режиме.
На переговорах Ким заявил, что горячо приветствует «товарища президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина». Он поблагодарил его за визит в КНДР спустя 24 года после первого приезда. Он заявил, что отношения России и КНДР вступили «в период самого высокого развития», «в период нового высокого расцвета», «который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века». «Думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий [характер] наших отношений», – заявил Ким.
КНДР оценивает «важную миссию и роль» России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также «выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности». По его словам, КНДР намерена укреплять «стратегическое общение с Россией, с российским руководством» и будет поддерживать «всю политику России». Он добавил, что в ходе общения с Путиным они будут обсуждать и международные вопросы.
Путин поблагодарил Кима за приглашение в КНДР и напомнил, что «Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство». Он напомнил, что в 2023 г. Россия и КНДР отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом году – 75-летие соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве двух стран, которое с корейской стороны подписывал Ким Ир Сен в ходе своего первого визита в Москву.
Путин обратился к читателям
Накануне визита в главной северокорейской газете «Нодон синмун» вышла статья Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». В этой статье говорится, что Советский Союз первым в мире признал КНДР и установил с ней дипломатическое сотрудничество. Путин пишет, что Россия ценит «твердую поддержку КНДР» в проведении специальной военной операции на Украине, «солидарность с нами по ключевым международным вопросам».
«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», – сказал Путин. По его словам, Россия «высоко ценит последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе и на украинском направлении». «Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации», – сказал Путин.
Завершил вступительное слово Путин словами о том, что «впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени» предыдущего визита в 2000 г. «Благодаря самоотверженному труду корейского народа и под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым. Приятно на него смотреть, говорю это откровенно», – сказал он.
После переговоров прошла неформальная беседа Путина с Кимом за чаем в той же государственной резиденции. Эта часть не предусматривала присутствия журналистов. Она продлилась более двух часов. Затем состоялась церемония подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
А затем Путин и Ким сделали заявление для прессы, хотя больше оно выглядело как заявление для членов делегации. Ким заявил, что подписание договора состоялось в тот момент, когда весь мир «направил свой взор в Пхеньян». Целью этого договора он назвал «достижение прогресса двумя странами и преображение благополучия народов» в разных сферах, в том числе в «военном деле». По словам Кима, теперь отношения КНДР и России «поднялись на уровень союзнических». Ким называл этот договор и «великим», и «самым мощным».
Путин же заявил, что этот договор предусматривает защиту друг другом двух стран в случае агрессии в отношении одного из членов союза. По его словам, Россия и КНДР планируют противодействовать практике санкционного давления. Россия же будет выступать за отмену «инспирированного США» бессрочного санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР. Путин заявил, что Россия и КНДР отстаивают формирование многополярного мироустройства, которое опиралось бы на международное право и культурно-цивилизационное многообразие. Он пригласил Кима в Россию с ответным визитом. Также Путин поблагодарил его за то, что Северная Корея приняла на своих курортах детей погибших участников спецоперации на Украине.
После заявления Путин и Ким направились на церемонию возложения венка к Монументу освобождения, а затем в концертный зал спортивного комплекса «Чеюкквон». Там прозвучал гимн России, затем началась и сама концертная программа, в частности попурри из русских песен. Песни «Священная война», «От Волги до Енисея» и др. Прозвучала и песня Шамана «Встанем», во время которой Путин предложил Киму встать: в это время на экране крутили кадры с военной спецоперации. Звучали и корейские песни: «Да здравствует ТПК». После концерта Ким давал государственный прием в честь президента России. Уже по дороге в аэропорт главы двух государств заехали в храм Святой Живоначальной Троицы. А затем Путин вылетел из Пхеньяна в Ханой, где 19–20 июня должен пройти государственный визит президента России во Вьетнам.