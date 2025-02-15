Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ Писториуса

Ван И – за многополярность и газ из России

Кроме Вэнса и Писториуса в первый день Мюнхенской конференции выступил глава МИД КНР Ван И. По его словам, Китай будет способствовать созданию равноправного и упорядоченного многополярного мира, выступая в качестве конструктивной силы за демократизацию международных отношений. Ван И пообещал ответить на «одностороннюю травлю» в виде санкций и пошлин США и «идти до конца» (а поздним вечером Трамп ввел против Пекина тарифов на рекордные $600 млрд). Он также ответил на упреки в поддержке России покупкой у нее энергоресурсов.

«Какая другая страна может поставлять Китаю столько газа? Это просто невозможно и небезопасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые отношения, чтобы оказать давление на Китай. Мы не можем этого допустить, мы несем ответственность перед нашим народом», – сказал Ван И. Он заверил, что Китай продолжит покупать газ и торговать с Москвой.