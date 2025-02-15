Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ Писториуса

Мюнхенские дебаты: жесткая критика Вэнса и ответ ПисториусаКонференция показала идеологический разлом старых элит в ЕС с новыми в США
В пятницу вечером 14 февраля на полях ежегодной двухдневной конференции по безопасности в немецком Мюнхене (Munich Security Conference — MSC) прошли первые выступления высокопоставленных политиков. Фоном для них стали дипломатические усилия нового президента США Дональда Трампа по подготовке к мирному урегулированию на Украине. Сама площадка – место, где можно было бы проводить «сверку часов».
Там оказались вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа по Украине Кит Кэллог, к которым скоро должен присоединиться и госсекретарь Марко Рубио. Были на конференции и министр иностранных дел Китая Ван И, и министр обороны ФРГ Борис Писториус – крупнейшей экономики ЕС и главного европейского донора Киева, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И, наконец, в Мюнхен прибыл уже встретившийся с Вэнсом украинский президент Владимир Зеленский.
Стороны воспользовались конференцией не только для кулуарных встреч, но и для того, чтобы заявить о своей идеологической позиции. О том, как они видят нынешнее состояние дел и какими принципами и установками готовы руководствоваться. Была обозначена основная линия вербального противостояния, которая прошла между США и ЕС, – по вопросам политических приоритетов, понятия безопасности и демократии. С полярными мнениями выступили Вэнс и Писториус.
Вэнс поучает Европу демократии
В центре первого дня Мюнхенской конференции оказалось выступление американского вице-президента Вэнса. Накануне оно уже анонсировалось кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем как «конфронтационное» и «жесткое и прямое послание» в адрес Германии и Европы. Мерц оказался прав.
В начале выступления Вэнс обозначил желание администраци Трампа решить ключевую проблему Европы – «разумного» урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Но кризис он посчитал меньшим внешним вызовом, чем даже нелегальная миграция в Европу из стран Ближнего Востока, упомянув как ее последствие наезд выходца из Афганистана на демонстрантов накануне в Мюнхене. Тут Вэнс шел в русле антимигрантской политики своего президента, начавшего массовые депортации.
«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, – это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», – заявил Вэнс.
В качестве примера он привел ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа «румынского Трампа» – правопопулиста Кэлин Джеорджеску – были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok (позже эта версия оказалась не соответствующей действительности). Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией.
«Если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, которые иностранная держава потратила на такую рекламу, то такая демократия не очень-то и сильна», – сказал он. Вэнс также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии.
Вице-президент США обвинил европейский истеблишмент в цензуре, которую он прикрывает обвинениями своих противников в «дезинформации» на советский лад. «Им (еврочиновникам. – "Ведомости") просто не нравится идея, что кто-то с альтернативной точкой зрения может выразить иное мнение, или, не дай бог, проголосовать по-другому, или, что хуже, победить на выборах», – сказал Вэнс. Он добавил, что «демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить».
В цензуре Вэнс обвинил власти Германии, высмеяв обвинения Берлином Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела страны за позитивные высказывания о правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ). Позже Вэнс, усиливая эффект от своей речи, встретился в Мюнхене с сопредседателем «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Досталось в речи вице-президента США и традиционному союзнику – Великобритании. Публика по большей части отреагирвоана на выступление Вэнса без аплодисментов.
Ответ Писториуса Вэнсу, о демократии и безопасности
Министр обороны Германии Писториус выступал следующим. Он отошел от заранее заготовленной речи, чтобы ответить на тезисы Вэнса, потому что, по его словам, является человеком, который «верит в трансатлантический альянс» (намек на заявления Трампа о необходимости США выйти из него. – «Ведомости»), «поклонник американской мечты и друг Америки».
«Я просто не могу проигнорировать то, что я только что услышал. Мы бьемся за ваше право быть против нас. Это лозунг, один из лозунгов бундесвера, который стоит за нашу демократию. Эта демократия была поставлена под вопрос вице-президентом США. Не только немецкая, но и в целом европейская. И если я корректно его понял, он сравнивает условия в Европе с авторитарными режимами... это неприемлемо», – сказал Писториус под овации. Это была отсылка с словам Вэнса об использовании европейцами «советских» приемов.
Писториус ответил и на упоминание Вэнсом АдГ и препятствий для нее. «В нашей демократии у каждого мнения есть голос. И это делает возможным для партий, которые являются особенно экстремистскими, таких как АдГ, и они могут проводить кампании, как и любая другая партия. Это и есть демократия. И если бы у вице-президента была возможность переключиться на свой телевизор, он бы увидел одного из этих кандидатов по телевизору», – заверил Писториус.
Министр обороны ФРГ также отверг обвинения Вэнса в цензуре, заявив, что «мы даже признаем средствами массовой информации российскую пропаганду, и представители федерального правительства отвечают на их вопросы».
Ван И – за многополярность и газ из России
Кроме Вэнса и Писториуса в первый день Мюнхенской конференции выступил глава МИД КНР Ван И. По его словам, Китай будет способствовать созданию равноправного и упорядоченного многополярного мира, выступая в качестве конструктивной силы за демократизацию международных отношений. Ван И пообещал ответить на «одностороннюю травлю» в виде санкций и пошлин США и «идти до конца» (а поздним вечером Трамп ввел против Пекина тарифов на рекордные $600 млрд). Он также ответил на упреки в поддержке России покупкой у нее энергоресурсов.
«Какая другая страна может поставлять Китаю столько газа? Это просто невозможно и небезопасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые отношения, чтобы оказать давление на Китай. Мы не можем этого допустить, мы несем ответственность перед нашим народом», – сказал Ван И. Он заверил, что Китай продолжит покупать газ и торговать с Москвой.
«Но демократия не означает, что голосующее меньшинство автоматически будет правильным и что оно не может определять истину. Это не тот случай. Демократия должна быть в состоянии защитить себя от экстремистов, которые пытаются ее разрушить. Я счастлив жить в Европе, где эту демократию каждый день защищают от ее внутренних и внешних врагов», – сказал Писториус.
Министр обороны ФРГ добавил, что знает, не только «от кого» защищают Европу, но и «за что». «За демократию, за свободу мнений, за закон и достоинство каждого и каждого. Но в то же время, не как вице-президент США, я хотел бы также сосредоточить свое выступление на самых насущных вопросах европейской и трансатлантической безопасности», – сказал Писториус, перейдя к проблеме Украины и оборонным планам Европы.
По его словам, «мы должны убедиться, что Украина не останется одна», потому что «не будет длительного мира без сильной и свободной Украины». По его словам, «хрупкий мир», под которым он, очевидно, имеет в виду урегулирование, над которым работают в том числе Вэнс и его коллеги из США, «только откладывает» следующий конфликт и в мирном процессе должны участвовать «и украинцы, и европейцы».
«Мы должны вести переговоры с позиции силы. Украина должна говорить с позиции силы. Германия будет главным сторонником Украины на континенте», – сказал Писториус. Чтобы обеспечить такую позицию, он заявил о необходимости нарастить в долгосрочной перспективе оборонные расходы: «Это не краткосрочные расходы, поэтому мы развиваем 10-летнюю оборонную программу. Это означает, что нужно обеспечить безопасность следующего поколения».
Для этого он предложил пересмотреть Маастрихтские критерии, которые ограничивают «безопасный» уровень госдолга 60% ВВП, «чтобы обеспечить большую пластичность для оборонных расходов». По словам Писториуса, Европе нужно положиться на собственную оборонную промышленность и развивать ее, чтобы «не быть зависимыми и быть более суверенными» – в данном случае, от США. В этом плане в пример Писториус привел собственную страну, которая запустила программу развития собственной военной промышленности.