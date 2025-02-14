Как дипломатия США подошла к конференции в Мюнхене

Как дипломатия США подошла к конференции в МюнхенеНесмотря на анонс Трампа, российские представители туда, видимо, ехать не собирались
В ночь на 14 февраля по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил о якобы о готовящейся встрече представителей США, Украины и России в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности. Но никаких официальных подтверждений российского присутствия в Мюнхене хотя бы на полях мероприятия не было. Россия не участвует в конференции с 2022 г.
Проводящаяся каждый год с 1963 г. Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC) на этот раз проходит с 14 по 16 февраля. Мероприятие, где на сессиях и в кулуарах обсуждают вопросы региональной и мировой безопасности, традиционно посещают главы государств, другие политики и дипломаты, военные, представители бизнеса и НКО, эксперты.
И хотя MSC на сайте подчеркивает свои «трансатлантические» корни (конференция начиналась как неформальный саммит министров обороны НАТО), она при этом напоминает, что формат отражает «глобализованный мир». Так, кроме западных гостей, позицию там уже традиционно представит, например, министр иностранных дел Китая Ван И.
От американцев с Мюнхена начнут свою дипломатическую активность вокруг Украины сразу три высокопоставленных чиновника: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Фактически старт такого рода контактам был дан после первого телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина 12 февраля 2025 г., когда главы государств дали соответствующие поручения своим помощникам.
В Мюнхене с Вэнсом и Рубио, а также с европейскими чиновниками будет встречаться президент Украины Владимир Зеленский, с которым Трамп также созванивался 12 февраля после разговора с Путиным. Келлог также уже успел провести переговоры с Зеленским незадолго до начала конференции.
Россия в Мюнхене не подтверждена
Руководитель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген 14 февраля заявил, комментируя заявления Трампа: «Мы не аккредитовали ни одного представителя правительства России на нашу конференцию». Соответственно, российские официальные лица не могут принять в ней участия (цитата по Deutschlandfunk).
Хойсген также отрицал выдачу виз российским представителям для участия в мероприятии. В то же время он отметил, что «не может исключать» возможной встречи российских и украинских представителей в Мюнхене, не объяснив, как и в каком формате это может произойти.
Днем 14 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представителей российского дипведомства или других министерств на конференцию не приглашали. «Представителей Министерства иностранных дел России на этом мероприятии не будет», – подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС). Она также отметила, что о начале каких-то переговоров по Украине говорить преждевременно.
Позже днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в контексте возможных встреч в Мюнхене: «По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей».
«Хочу напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее [12 февраля] главы государств России и США дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни», – сказал Песков. По его словам, «потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем».
Кто и как в Мюнхене обсудит Украину
Пока из запланированных встреч в Мюнхене по Украине известно лишь о переговорах Вэнса и Зеленского. Но даже здесь есть изменения. В ночь на 14 февраля ряду СМИ в правительственной делегации Украины сообщили о переносе встречи.
В частности, сообщалось, что Киев якобы доработал и передал Вашингтону проект меморандума по экономическому партнерству между странами. Меморандум касается соглашения по сотрудничеству в разработке украинских редкоземельных металлов. Документ ранее привозил в Киев министр финансов США Скот Бессент. Но, по данным CNN, Зеленский его так и не подписал,
Меморандум касается предложения Трампа Украине от 3 февраля о помощи США в обмен на редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан и др.). Позднее американский президент оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании вооруженного конфликта с Россией.
Сам Вэнс накануне в интервью Wall Street Journal заявил, что по итогам американских дипломатических усилий вокруг Украины «получится сделка, которая шокирует многих». Территориальные вопросы и гарантии безопасности для Киева, по его словам, будут обсуждаться на будущих переговорах.
По словам Вэнса, администрация США попытается убедить президента России Путина, что Москва может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя. Он допустил «перезагрузку» отношений с Россией в случае успешных переговоров по Украине или санкции – в случае неуспешных.
В состав американской делегации также вмешались и технические проблемы. Самолет госсекретаря США Марко Рубио вернулся из-за технической неисправности, сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс: Позже Рубио все-таки вылетел в направлении Мюнхена.
Кроме и вокруг Мюнхена
После участия в конференции госсекретарь США примет участие в совещании глав МИД G7, а затем посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ в период с 15 по 18 февраля. Примечательно, что Трамп в ночь на 14 февраля анонсировал трехстороннюю американо-российско-украинскую встречу «высокопоставленных лиц» не только в Мюнхене, но и в Саудовской Аравии «на следующей неделе».
Президент США подчеркнул, что ни он, ни президент России Путин не будут присутствовать на этих встречах. Уже днем 14 февраля МИД Саудовской Аравии в социальной сети X заявил, что приветствует предложение об организации встречи президентов России и США на территории королевства. А Зеленский незадолго до этого заявил, что у него «будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию».» С россиянами не будет встречи», – добавил он.
Кроме Рубио и Вэнса, со стороны США к дипломатическим контактам вокруг Украины подключится Келлог. Он 17 февраля проведет встречу в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передал представитель ЕС. Ранее госдепартамент США анонсировал, что Келлог по Украине посетит Германию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля.
В Мюнхене Келлог уже успел встретиться с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Украинец заявил, что «тема переговоров – координация совместных усилий по достижению справедливого и длительного мира».
Встречи американских дипломатов с европейскими, украинскими и арабскими союзниками больше похожи на сверку часов, чем на реально начавшиеся предметные переговоры, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
По его словам, не стоит забывать, что для Вашингтона пока в приоритете не столько Россия, сколько Украина. «А риторика Трампа о возвращении России в клуб «Большой семерки» и прочие недавние комплименты в адрес Кремля – это временный «пряник», – полагает американист.
По мнению Кошкина, Трамп лично и через своих доверенных лиц предпринимает попытку обсудить плюсы и минусы своего мирного плана с союзниками, чтобы впоследствии прийти к общему знаменателю.
Противоречивые сигналы США
В канун конференции в Мюнхене разнонаправленные сигналы исходят от американцев и в области военной поддержки союзников по НАТО и Украины. Министр обороны США Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart News заявил, что вступление Киева в НАТО сейчас маловероятно, хотя теоретически возможно через 25 лет. На заседании контактной группы по Украине в Брюсселе 12 февраля Хегсет заявил, что любая гарантия безопасности «должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», но не в рамках 5-й статьи Североатлантического договора.
Хойсген заявил, что Келлог на мероприятии может заявить о намерении США вывести войска из Европы. Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц 13 февраля анонсировал речь Вэнса как «конфронтационную» и «жесткое и прямое послание» в адрес Германии и Европы.
При этом еще 11 февраля Хегсет говорил, что США пока не планируют вносить какие-либо изменения в развертывание своих сил в Европе. Более того, выступая 14 февраля на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом он высказал мнение о необходимости наращивания американского воинского контингента в Польше, так как границы соседней Украины не определены на фоне текущего военного конфликта с Россией.
А Вэнс накануне отбытия в Мюнхен в интервью Wall Street Journal заявил, что США отправят войска на Украину, если Россия «не сможет вести добросовестные переговоры». Кошкин отмечает, что такого рода сигналы – это тот самый пресловутый «кнут». «Но что понимается под добросовестным переговорным процессом, до конца непонятно», – замечает американист.
По словам Кошкина, противоречивость сигналов вовлеченных американских высокопоставленных лиц – типичная тактика трамповской администрации. «Цель — запутать и подорвать бдительность с тем, чтобы прогнуть другую сторону под свои условия. Такой подход, возможно, хорошо работает в большом бизнесе, но непонятно, как проявит себя во внешней политике», – считает эксперт.
В целом прошедшие за последние два дня контакты выглядят как предварительная информационная кампания в рамках переговорного процесса, считает Кошкин. «Но пока стороны «притираются» друг к другу после трехлетнего перерыва – говорить о результатах диалога преждевременно. Вспомним Джо Байдена: начал «за здравие», а закончилось в силу объективных причин известно чем», – заключил американист.