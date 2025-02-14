Как дипломатия США подошла к конференции в Мюнхене

Президент США подчеркнул, что ни он, ни президент России Путин не будут присутствовать на этих встречах. Уже днем 14 февраля МИД Саудовской Аравии в социальной сети X заявил, что приветствует предложение об организации встречи президентов России и США на территории королевства. А Зеленский незадолго до этого заявил, что у него «будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию».» С россиянами не будет встречи», – добавил он.