Спецпредставитель Трампа по Украине посетит Киев после Мюнхенской конференции

Позднее стало известно, что Келлог от лица администрации Трампа представит план по прекращению военных действий на Украине на следующей неделе в рамках Мюнхенской конференции. По данным Bloomberg, план может включать в себя замораживание конфликта, подконтрольные России территорий останутся в «подвешенном» состоянии, Украине будут предоставлены гарантии безопасности.