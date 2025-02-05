Спецпредставитель Трампа по Украине посетит Киев после Мюнхенской конференции
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог приедет на Украину после Мюнхенской конференции, сообщает депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Предварительно его ожидают сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен представить план Трампа. Не до Мюнхена, как многие пишут, а после», – сказал он.
Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует обсудить украинский конфликт. Конференция пройдет в Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля.
Позднее стало известно, что Келлог от лица администрации Трампа представит план по прекращению военных действий на Украине на следующей неделе в рамках Мюнхенской конференции. По данным Bloomberg, план может включать в себя замораживание конфликта, подконтрольные России территорий останутся в «подвешенном» состоянии, Украине будут предоставлены гарантии безопасности.
Трамп поручил Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом писала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».