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Спецпредставитель Трампа по Украине посетит Киев после Мюнхенской конференции

Ведомости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог приедет на Украину после Мюнхенской конференции, сообщает депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Предварительно его ожидают сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен представить план Трампа. Не до Мюнхена, как многие пишут, а после», – сказал он.

Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует обсудить украинский конфликт. Конференция пройдет в Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля.

Позднее стало известно, что Келлог от лица администрации Трампа представит план по прекращению военных действий на Украине на следующей неделе в рамках Мюнхенской конференции. По данным Bloomberg, план может включать в себя замораживание конфликта, подконтрольные России территорий останутся в «подвешенном» состоянии, Украине будут предоставлены гарантии безопасности.

Трамп поручил Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом писала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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