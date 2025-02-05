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США могут представить план по урегулированию на Украине на следующей неделе

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии представит план по прекращению военных действий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что план будет представлен специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлогом. Информации о подробностях плана и о формате его обсуждений у издания нет.

По данным агентства, план может включать в себя замораживание конфликта, подконтрольные России территорий останутся в «подвешенном» состоянии, Украине будут предоставлены гарантии безопасности.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. «Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 5 февраля сообщил о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа по линии отдельных ведомств.

20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.

3 февраля Трамп сообщил, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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