США могут представить план по урегулированию на Украине на следующей неделе

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. «Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.