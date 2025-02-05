Зеленский не уверен в продолжении конфликта на Украине без помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.
При этом он отмечает, что помощь от США продолжает оказываться и что начаты переговоры о предоставлении новых пакетов военной поддержки США Украине. «Она [помощь] не остановлена, она продолжается. За это я благодарен Соединенным Штатам Америки», – сказал Зеленский.
25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.
The Guardian впоследствии сообщала, что Украина не оправилась от этого решения. По информации издания, от финансовой помощи США зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.
4 февраля стало известно, что поставки американского оружия на Украину возобновились в минувшие выходные.
Также 4 февраля Зеленский заявил о том, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.