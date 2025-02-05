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Зеленский не уверен в продолжении конфликта на Украине без помощи США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

«Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.

При этом он отмечает, что помощь от США продолжает оказываться и что начаты переговоры о предоставлении новых пакетов военной поддержки США Украине. «Она [помощь] не остановлена, она продолжается. За это я благодарен Соединенным Штатам Америки», – сказал Зеленский.

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.

The Guardian впоследствии сообщала, что Украина не оправилась от этого решения. По информации издания, от финансовой помощи США зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.

4 февраля стало известно, что поставки американского оружия на Украину возобновились в минувшие выходные. 

Также 4 февраля Зеленский заявил о том, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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