Зеленский не уверен в продолжении конфликта на Украине без помощи США

«Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.