Песков подтвердил контакты с администрацией Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа по линии отдельных ведомств. Об этом он заявил на брифинге.
«Контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу», – уточнил Песков.
20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.
Путин на совещании с членами Совета безопасности поздравил Трампа с инаугурацией и указал, что российская сторона никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 24 января президент России выразил готовность к переговорам по урегулированию на Украине.
3 февраля Трамп сообщил, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если не будет иных вариантов.