Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
Президент США Дональд Трамп рассчитывает остановить боевые действия на Украине до 20 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе, следует из материала.
13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников писала, что президент РФ Владимир Путин и Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
За день до этого, 12 февраля, президенты РФ и США провели телефонный разговор. По итогам переговоров американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. МИД арабской страны сообщил, что Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории.
16 февраля американская делегация по указу Трампа прибудет в Саудовскую Аравию, сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на «серьезный прогресс в том, что касается России и Украины».