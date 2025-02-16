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Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассчитывает остановить боевые действия на Украине до 20 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе, следует из материала.

13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников писала, что президент РФ Владимир Путин и Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За день до этого, 12 февраля, президенты РФ и США провели телефонный разговор. По итогам переговоров американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. МИД арабской страны сообщил, что Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории.

16 февраля американская делегация по указу Трампа прибудет в Саудовскую Аравию, сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на «серьезный прогресс в том, что касается России и Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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