Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничествуГлава РФПИ уже обсуждал восстановление контактов с США на переговорах в Эр-Рияде
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ подписал глава государства. При этом он сохранит свою должность в РФПИ. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе фонда.
«В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США», – уточнили в РФПИ.
Дмитриев вместе с помощником президента по внешней политике Юрием Ушаковым вошел в российскую делегацию для переговоров с США во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С американской стороны переговоры вели госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф.
Как пояснили в пресс-службе РФПИ, тогда Дмитриев «отвечал за инвестиционно-экономический блок». Он, в частности, публично озвучил данные, согласно которым финансовые потери американских компаний в результате ухода с российского рынка превышают $300 млрд. Также глава РФПИ допустил восстановление некоторых американо-российских экономических связей. «В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США», – говорится в сообщении РФПИ.
Например, по словам Дмитриева, «в какой-то момент» в Россию вернутся ранее работавшие в ней американские нефтегазовые компании, «потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия». В разговоре с ТАСС на следующий день после переговоров в Эр-Рияде, не указывая секторов экономики, он допустил, что компании из США могут вернуться на российский рынок уже во II квартале 2025 г. Дмитриев также сказал американскому изданию Politico, что обсуждал сотрудничество двух стран в энергетических проектах в Арктике, не называя деталей.
21 февраля Уиткофф в разговоре на полях форума FII Priority в Майами с бизнесменом и зятем Трампа Джаредом Кушнером заявил, что Дмитриев связывался с ним перед освобождением 11 февраля американца Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Это произошло накануне телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который прошел 12 февраля. По словам Уиткоффа, дальнейшее освобождение «частично или в значительной степени спланировано» наследным принцем и премьером Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, министром иностранных дел страны Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и др.
Дмитриев родился в Киеве в 1975 г., ему 49 лет. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. учился в США, в 1996 г. окончил Стэнфордский университет, получив степень бакалавра по экономике. В 2000 г. получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. В 1996-1999 г. работал в одном из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs, затем – в международной консалтинговой компании McKinsey & Company и ряде других западных компаний. В 2005–2006 гг. Дмитриев – председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В 2007–2011 гг. – управляющий партнер и президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. В этом качестве Дмитриев провел ряд значимых для российского рынка сделок: продажу Delta Bank американской General Electric, Delta Credit – французскому Société Générale, акций «СТС Медиа» – американскому холдингу Fidelity Investments и др. С 2011 г. – гендиректор РФПИ, занимает этот пост на настоящий момент.