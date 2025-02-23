Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

Например, по словам Дмитриева, «в какой-то момент» в Россию вернутся ранее работавшие в ней американские нефтегазовые компании, «потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия». В разговоре с ТАСС на следующий день после переговоров в Эр-Рияде, не указывая секторов экономики, он допустил, что компании из США могут вернуться на российский рынок уже во II квартале 2025 г. Дмитриев также сказал американскому изданию Politico, что обсуждал сотрудничество двух стран в энергетических проектах в Арктике, не называя деталей.