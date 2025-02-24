Трамп заявил о разработке крупных экономических проектов с Россией

Трамп написал свой пост после утренней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и звонка с членами G7 по случаю начала конфликта на Украине. «Все выразили стремление к прекращению войны, и я подчеркнул важность ключевого «Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время», – сказал американский лидер.