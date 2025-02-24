Трамп заявил о разработке крупных экономических проектов с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты.
«В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны, а также о крупных экономических сделках, которые состоятся между США и Россией. Переговоры идут очень хорошо», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп написал свой пост после утренней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и звонка с членами G7 по случаю начала конфликта на Украине. «Все выразили стремление к прекращению войны, и я подчеркнул важность ключевого «Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время», – сказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что соглашение, которое будет, по сути, «экономическим партнерством», обеспечит возврат вложенных Вашингтоном средств в поддержку Украины, а также поможет экономике страны развиваться после завершения конфликта.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями, после чего стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов США и РФ. 19 февраля Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад».