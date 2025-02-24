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Трамп заявил о разработке крупных экономических проектов с Россией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты.

«В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны, а также о крупных экономических сделках, которые состоятся между США и Россией. Переговоры идут очень хорошо», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп написал свой пост после утренней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и звонка с членами G7 по случаю начала конфликта на Украине. «Все выразили стремление к прекращению войны, и я подчеркнул важность ключевого «Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время», – сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что соглашение, которое будет, по сути, «экономическим партнерством», обеспечит возврат вложенных Вашингтоном средств в поддержку Украины, а также поможет экономике страны развиваться после завершения конфликта.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями, после чего стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов США и РФ. 19 февраля Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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