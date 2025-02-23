Издание утверждает, что в Вашингтоне Макрон и Стармер намерены предложить американскому лидеру отправку 30 000 миротворцев на Украину под предлогом обеспечения мира. Однако, как указывает Advance, этот план содержит множество противоречий и не отражает истинных намерений европейских политиков, которые не заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.