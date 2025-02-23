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Advance: Макрон и Стармер готовят Трампу «сценарий третьей мировой войны»

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят для президента США Дональда Трампа «сценарий третьей мировой войны». Об этом сообщает хорватское издание Advance.

Издание утверждает, что в Вашингтоне Макрон и Стармер намерены предложить американскому лидеру отправку 30 000 миротворцев на Украину под предлогом обеспечения мира. Однако, как указывает Advance, этот план содержит множество противоречий и не отражает истинных намерений европейских политиков, которые не заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.

«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», – указано в материале (цитата по «РИА Новости»).

19 февраля газета The Washington Post сообщала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих. Их не планируют размещать вдоль линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 февраля заявлял, что предметных разговоров о размещении европейских войск на Украине не велось. Представитель Кремля отметил, что это очень сложный вопрос, ведь эти страны – члены НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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