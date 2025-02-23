Advance: Макрон и Стармер готовят Трампу «сценарий третьей мировой войны»
Издание утверждает, что в Вашингтоне Макрон и Стармер намерены предложить американскому лидеру отправку 30 000 миротворцев на Украину под предлогом обеспечения мира. Однако, как указывает Advance, этот план содержит множество противоречий и не отражает истинных намерений европейских политиков, которые не заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.
«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», – указано в материале (цитата по «РИА Новости»).
19 февраля газета The Washington Post сообщала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих. Их не планируют размещать вдоль линии соприкосновения.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 февраля заявлял, что предметных разговоров о размещении европейских войск на Украине не велось. Представитель Кремля отметил, что это очень сложный вопрос, ведь эти страны – члены НАТО.