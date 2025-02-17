WP: европейские страны могут отправить на Украину 25 000 военных

По данным WP, для многих европейских государств развертывание войск также потребует общественной поддержки внутри страны и использования и без того ограниченных военных ресурсов. Нидерландам, например, потребуется одобрение парламента. А в Польше и Германии скоро пройдут выборы, поэтому там пока опасаются предпринимать решительные шаги.