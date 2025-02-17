WP: европейские страны могут отправить на Украину 25 000 военных
Страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Последняя версия европейского плана предусматривает создание «подкрепления» или «сил сдерживания» в составе нескольких бригад, возможно, численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения», – пишет издание со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Поясняется, что европейские страны стали более благосклонно относиться к идее отправки войск после того, как «администрация президента США Дональда Трампа стала двигаться к прямым переговорам с Москвой».
По данным WP, для многих европейских государств развертывание войск также потребует общественной поддержки внутри страны и использования и без того ограниченных военных ресурсов. Нидерландам, например, потребуется одобрение парламента. А в Польше и Германии скоро пройдут выборы, поэтому там пока опасаются предпринимать решительные шаги.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 февраля заявлял, что предметных разговоров о размещении европейских войск на Украине не велось. Представитель Кремля отметил, что это очень сложный вопрос, ведь эти страны – члены НАТО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия в урегулировании конфликта. По его словам, принять такое решение им было непросто.