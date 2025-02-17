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WP: европейские страны могут отправить на Украину 25 000 военных

Ведомости

Страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Последняя версия европейского плана предусматривает создание «подкрепления» или «сил сдерживания» в составе нескольких бригад, возможно, численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения», – пишет издание со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Поясняется, что европейские страны стали более благосклонно относиться к идее отправки войск после того, как «администрация президента США Дональда Трампа стала двигаться к прямым переговорам с Москвой».

По данным WP, для многих европейских государств развертывание войск также потребует общественной поддержки внутри страны и использования и без того ограниченных военных ресурсов. Нидерландам, например, потребуется одобрение парламента. А в Польше и Германии скоро пройдут выборы, поэтому там пока опасаются предпринимать решительные шаги.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 февраля заявлял, что предметных разговоров о размещении европейских войск на Украине не велось. Представитель Кремля отметил, что это очень сложный вопрос, ведь эти страны – члены НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия в урегулировании конфликта. По его словам, принять такое решение им было непросто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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