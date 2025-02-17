Песков: предметных разговоров о размещении войск НАТО на Украине не велось

17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Глава британского правительства признался, что принять такое решение было непросто, так как речь идет о безопасности военных. «Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины – это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны, в частности», – подчеркнул он.