Песков: предметных разговоров о размещении войск НАТО на Украине не велось
Никаких предметных разговор относительно размещения европейских миротворческих войск на территории Украины не велось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сейчас трудно говорить о перспективе размещения европейских войск.
«Это страны – члены НАТО. Таким образом натовские войска будут размещаться на территории Украины. Поэтому это очень сложный вопрос», – сказал Песков.
17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Глава британского правительства признался, что принять такое решение было непросто, так как речь идет о безопасности военных. «Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины – это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны, в частности», – подчеркнул он.
Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.