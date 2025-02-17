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Песков: предметных разговоров о размещении войск НАТО на Украине не велось

Ведомости

Никаких предметных разговор относительно размещения европейских миротворческих войск на территории Украины не велось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сейчас трудно говорить о перспективе размещения европейских войск.

«Это страны – члены НАТО. Таким образом натовские войска будут размещаться на территории Украины. Поэтому это очень сложный вопрос», – сказал Песков.

17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Глава британского правительства признался, что принять такое решение было непросто, так как речь идет о безопасности военных. «Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины – это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны, в частности», – подчеркнул он.

Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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