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Стармер заявил о готовности Великобритании гарантировать безопасность Украины

Ведомости

Великобритания готова отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Об этом в своей авторской колонке для The Daily Telegraph сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Наша страна должна сыграть ключевую роль в ускорении процесса предоставления гарантий безопасности для Украины. Важным шагом является продолжение обучения украинских военнослужащих. Мы уже взяли на себя обязательство ежегодно выделять 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) до 2030 г. Но это также предполагает готовность разместить британские войска на украинской территории, если ситуация потребует», – отметил Стармер.

Глава британского правительства признался, что принять такое решение было непросто, так как речь идет о безопасности военных. «Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины – это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны в частности», – подчеркнул он.

По словам премьера, судьба Украины напрямую влияет на «будущее Европы». В связи с этим он призвал европейские государства пересмотреть свои оборонные бюджеты и увеличить расходы на безопасность. Как сообщает издание, это первое столь четкое заявление британского лидера о возможной отправке военного контингента на Украину. Аналитики издания предполагают, что подобная риторика может быть попыткой подтолкнуть европейские государства, включая Германию, к более активным действиям по обеспечению безопасности Украины после окончания боевых действий.

Газета также подчеркивает, что формат потенциальных миротворческих сил остается неопределенным. По предварительным оценкам, британские войска могут быть размещены не на линии фронта, а в тылу украинских позиций, чтобы поддерживать стабильность на новых границах с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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