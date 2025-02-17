Стармер заявил о готовности Великобритании гарантировать безопасность Украины
Великобритания готова отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Об этом в своей авторской колонке для The Daily Telegraph сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Наша страна должна сыграть ключевую роль в ускорении процесса предоставления гарантий безопасности для Украины. Важным шагом является продолжение обучения украинских военнослужащих. Мы уже взяли на себя обязательство ежегодно выделять 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) до 2030 г. Но это также предполагает готовность разместить британские войска на украинской территории, если ситуация потребует», – отметил Стармер.
Глава британского правительства признался, что принять такое решение было непросто, так как речь идет о безопасности военных. «Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины – это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны в частности», – подчеркнул он.
По словам премьера, судьба Украины напрямую влияет на «будущее Европы». В связи с этим он призвал европейские государства пересмотреть свои оборонные бюджеты и увеличить расходы на безопасность. Как сообщает издание, это первое столь четкое заявление британского лидера о возможной отправке военного контингента на Украину. Аналитики издания предполагают, что подобная риторика может быть попыткой подтолкнуть европейские государства, включая Германию, к более активным действиям по обеспечению безопасности Украины после окончания боевых действий.
Газета также подчеркивает, что формат потенциальных миротворческих сил остается неопределенным. По предварительным оценкам, британские войска могут быть размещены не на линии фронта, а в тылу украинских позиций, чтобы поддерживать стабильность на новых границах с Россией.