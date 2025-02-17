Стармер заявил о готовности Великобритании гарантировать безопасность Украины

По словам премьера, судьба Украины напрямую влияет на «будущее Европы». В связи с этим он призвал европейские государства пересмотреть свои оборонные бюджеты и увеличить расходы на безопасность. Как сообщает издание, это первое столь четкое заявление британского лидера о возможной отправке военного контингента на Украину. Аналитики издания предполагают, что подобная риторика может быть попыткой подтолкнуть европейские государства, включая Германию, к более активным действиям по обеспечению безопасности Украины после окончания боевых действий.