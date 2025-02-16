Польша не рассматривает отправку своих войск на Украину
Варшава не рассматривает отправку польских войск в составе миротворческого контингента ЕС на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Это не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО – защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию», – сказал он в интервью телеканалу TVP World.
Глава польского МИДа также призвал быть осторожными с термином миротворческих сил ЕС на Украине. По его словам, под ним «разные люди понимают разные вещи» и «если вы понимаете под этим объединение национальных армий, этого не произойдет».
Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 января этого года, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США. Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 Устава альянса о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.