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Польша не рассматривает отправку своих войск на Украину

Ведомости

Варшава не рассматривает отправку польских войск в составе миротворческого контингента ЕС на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Это не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО – защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию», – сказал он в интервью телеканалу TVP World. 

Глава польского МИДа также призвал быть осторожными с термином миротворческих сил ЕС на Украине. По его словам, под ним «разные люди понимают разные вещи» и «если вы понимаете под этим объединение национальных армий, этого не произойдет».

Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 января этого года, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США. Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 Устава альянса о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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