Польша не рассматривает отправку своих войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 января этого года, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США. Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 Устава альянса о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.