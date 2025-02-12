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Хегсет: миротворцы на Украине должны быть вне эгиды НАТО

Ведомости

Миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать пол ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности (нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. – «Ведомости»). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Глава Пентагона на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что гарантия безопасности Украины «должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками».

«Если эти силы будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и они не должны подпадать под действие 5-й статьи [устава НАТО]», – сказал он.

Первым об отправке европейских войск заявил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. Макрон тогда заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. 

Сразу после заявления Макрона представители западных стран отвергли предложение отправки войск в период боевых действий. Об этом, в частности, заявили в США и Великобритании. При этом в 2024 г. появились сообщения о том, что западные страны намерены разместить своих миротворцев после достижения соглашения о прекращении конфликта. The Telegraph писал в январе этого года, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 января, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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