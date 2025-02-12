Хегсет: миротворцы на Украине должны быть вне эгиды НАТО
Миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать пол ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности (нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. – «Ведомости»). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Глава Пентагона на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что гарантия безопасности Украины «должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками».
«Если эти силы будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и они не должны подпадать под действие 5-й статьи [устава НАТО]», – сказал он.
Первым об отправке европейских войск заявил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. Макрон тогда заявил, что среди европейских стран сейчас нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем.
Сразу после заявления Макрона представители западных стран отвергли предложение отправки войск в период боевых действий. Об этом, в частности, заявили в США и Великобритании. При этом в 2024 г. появились сообщения о том, что западные страны намерены разместить своих миротворцев после достижения соглашения о прекращении конфликта. The Telegraph писал в январе этого года, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 января, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США.