Хегсет: миротворцы на Украине должны быть вне эгиды НАТО

Сразу после заявления Макрона представители западных стран отвергли предложение отправки войск в период боевых действий. Об этом, в частности, заявили в США и Великобритании. При этом в 2024 г. появились сообщения о том, что западные страны намерены разместить своих миротворцев после достижения соглашения о прекращении конфликта. The Telegraph писал в январе этого года, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.