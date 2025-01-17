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В Кремле оценили планы Великобритании разместить военные базы на Украине

Песков назвал появление инфраструктуры НАТО возле границ РФ поводом для беспокойства
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Потенциальное размещение военных баз Великобритании на Украине оценивается как продвижение НАТО к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону нашей границы, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но, в любом случае, надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», – сказал он.

Песков также прокомментировал элементы договора о расширении военного сотрудничества Лондона и Киева и военном сотрудничестве Украины и Британии в Азовском, Балтийском и Черном морях. Представитель Кремля назвал Азовское море внутренним морем РФ: «Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании».

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые прибыл с визитом в столицу Украины Киев, где провел переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским. Основной целью визита Стармера правительство Британии называло подписание соглашения о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк говорил «Ведомостям», что визит Стармера в Киев является сигналом внутренней и внешней аудитории и прежде всего – избранному президенту США Дональду Трампу.

Азовское море до 2022 г. омывало побережья России и Украины. После взятия ВС РФ южных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оно перешло под контроль России. С 2004 по 2023 г. между Россией и Украиной действовал договор о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. 24 февраля 2023 г. Верховная рада Украины денонсировала договор. 1 июня 2023 г. соглашение денонсировала и российская Госдума. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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