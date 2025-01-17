В Кремле оценили планы Великобритании разместить военные базы на Украине

Азовское море до 2022 г. омывало побережья России и Украины. После взятия ВС РФ южных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оно перешло под контроль России. С 2004 по 2023 г. между Россией и Украиной действовал договор о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. 24 февраля 2023 г. Верховная рада Украины денонсировала договор. 1 июня 2023 г. соглашение денонсировала и российская Госдума. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.