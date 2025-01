Премьер Британии Стармер заключил с Украиной «партнерство на 100 лет»

Помимо этого The Guardian и Financial Times писали, что на повестке переговоров Стармера и Зеленского был и вопрос о потенциальной возможности размещения на Украине западных миротворческих войск при урегулировании конфликта с Россией. До того британский премьер обсуждал тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила без подробностей газета The Telegraph. По информации The Wall Street Journal, Трамп, со своей стороны, тоже проявляет интерес к такому варианту. Но окончательного согласия от Стармера пока нет, в том числе из-за рисков возможной эскалации при таком сценарии.