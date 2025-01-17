Премьер Британии Стармер заключил с Украиной «партнерство на 100 лет»

Британия дала обязательства оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд) в год до тех пор, пока это будет требоваться, а также поддерживать энергетическую инфраструктуру. На 2025 г. эти средства уже выделены, сказал Стармер. А скоро Британия предоставит Киеву кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, который будет погашаться, согласно соглашению стран G7, за счет процентов, которые поступают от замороженных российских активов (в ноябре 2022 г. британские власти сообщали об их заморозке именно в этой стране на сумму около $20 млрд. – «Ведомости»). Все это происходит во время возникающих в Европе опасений, что США при новой администрации Дональда Трампа могут свернуть свою долю в обеспечении Киева.