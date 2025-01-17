Премьер Британии Стармер заключил с Украиной «партнерство на 100 лет»Так он хочет сблизиться с ЕС накануне инаугурации Дональда Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января впервые приехал с визитом в столицу Украины Киев, где провел переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским. Как пишет газета The Guardian, в это время в городе якобы раздавались звуки зенитного огня по беспилотнику. Зеленский в ответ на это пообещал перед прессой «тоже передать привет», видимо, имея в виду удары по российской стороне.
Основной целью визита Стармера правительство Британии называло подписание соглашения о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.
Британский премьер несколько раз сказал, что видит своей целью на 2025 г. обеспечить Украине «сильнейшую позицию» в ее противостоянии с Россией перед возможными мирными переговорами. «Мы зашли слишком далеко в этом конфликте. Мы не должны сдаваться», – цитирует его агентство Reuters. Чтобы поддержать Киев, Лондон продолжает оказывать военную помощь. В частности, на пресс-конференции Стармер объявил о передаче некоей новой мобильной системы ПВО (разработка Британии, финансирование Дании), 150 артиллерийских стволов, «изготовленных шеффилдскими кузнецами», и расширении программ по обучению солдат ВСУ.
Украинский президент назвал день подписания соглашения, которое, по его словам, значимей стратегического партнерства, «историческим». Кроме того, Зеленский на пресс-конференции сетовал, что четыре страны – США, Венгрия, Словакия и Германия – по своим мотивам открыто не хотят видеть Украину в НАТО. В отличие от Лондона, который по новому соглашению обязался поддерживать стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Как анонсировали на Даунинг-стрит, упомянутый договор о вековом партнерстве «усилит военное сотрудничество [Британии и Украины] в сфере морской безопасности посредством нового формата укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания продолжающейся российской агрессии». Кроме того, документ позволит объединить усилия экспертов двух стран для «развития научного и технологического партнерства» в здравоохранении, агротехнологиях, космосе и отрасли БПЛА, а также запустит разработанную в Великобритании технологию по распознаванию зерна, которое было поставлено с занятых Россией в ходе СВО территорий. В Лондоне добавили, что документ «поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на многие поколения».
Британия дала обязательства оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд) в год до тех пор, пока это будет требоваться, а также поддерживать энергетическую инфраструктуру. На 2025 г. эти средства уже выделены, сказал Стармер. А скоро Британия предоставит Киеву кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, который будет погашаться, согласно соглашению стран G7, за счет процентов, которые поступают от замороженных российских активов (в ноябре 2022 г. британские власти сообщали об их заморозке именно в этой стране на сумму около $20 млрд. – «Ведомости»). Все это происходит во время возникающих в Европе опасений, что США при новой администрации Дональда Трампа могут свернуть свою долю в обеспечении Киева.
Помимо этого The Guardian и Financial Times писали, что на повестке переговоров Стармера и Зеленского был и вопрос о потенциальной возможности размещения на Украине западных миротворческих войск при урегулировании конфликта с Россией. До того британский премьер обсуждал тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила без подробностей газета The Telegraph. По информации The Wall Street Journal, Трамп, со своей стороны, тоже проявляет интерес к такому варианту. Но окончательного согласия от Стармера пока нет, в том числе из-за рисков возможной эскалации при таком сценарии.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что в Киеве ранее были разочарованы Стармером, который первые месяцы своего правления следовал в русле, как считают в Киеве, «осторожного» подхода уходящего президента США Джо Байдена. Потому нынешний визит мог понадобиться Стармеру для укрепления своей репутации «защитника Украины».
Визит Стармера в Киев – сигнал внутренней и внешней аудитории и прежде всего – Трампу, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк. Стармер специально посещает Украину за несколько дней до его инаугурации, пытаясь продемонстрировать свою приверженность поддержке и укрепляя там свои позиции накануне возможных изменений в динамике украинского кризиса, уверена эксперт. «Стармер и лейбористы понимают, что «особые отношения» Британии и США при Трампе могут пострадать, и потому он старается сближаться, особенно на внешнеполитическом направлении, с Евросоюзом», – считает Годованюк.
По мнению аналитика, продвигаемый Стармером договор о вековом сотрудничестве с Украиной хоть и является PR-ходом, но включает в себя детали, которые в Лондоне рассматривают на долгосрочную перспективу, в частности в экономике. При этом говорить о полноценной реализации пунктов этого соглашения пока преждевременно.
Внутриполитический смысл этого визита в Киев тоже весьма примечателен, считает Годованюк. «В британском обществе до сих пор сохраняется значительный уровень поддержки Украины. И поэтому визит в Киев в нынешних условиях для Стармера – способ отвести внимание от внутриполитических сложностей и, возможно, повысить собственный рейтинг», – резюмировала Годованюк.