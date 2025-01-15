Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для всех

Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для всехЭксперты вспоминают российские требования в этой области от декабря 2021 года
Угрозы России на ее западных границах должны быть сняты, так как это «одна из главных первопричин» украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января в ходе пресс-конференции по итогам 2024 г. Он старательно избегал почти все ее время ухода в детали возможного процесса урегулирования.
Но один раз из уст министра весьма неожиданно прозвучало, что Москва готова обсуждать и гарантии безопасности «той стране, которая сейчас называется Украина, которая еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии». Впрочем, Лавров подчеркнул, что власти России могут пойти на это, если процесс будет встроен в «евразийский контекст», для чего он даже предложил подумать над созданием организации, куда бы входили все страны материка (сейчас такой нет, Россия продвигает идею большого евразийского партнерства около 10 лет).
Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз в интервью 2025 г. как раз называл именно «гарантии безопасности» его стране условием для окончания конфликта, подразумевая интеграцию в НАТО или аналогичный уровень защиты. Членство Киева в Североатлантическом альянсе, подтвердил Лавров еще раз, остается для России неприемлемым вариантом развития событий, также Москва требует восстановить языковые и религиозные права русских, которые были на Украине уничтожены законодательно.
Лавров уверен, что сейчас мир ждет встречи следующего президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, так как пришло осознание, что «дело не в Украине, а дело в том, что Украину используют, чтобы ослабить Россию в системе европейской безопасности». Такие переговоры лидеров стран могут скоро состояться, но Лавров подчеркнул, что Трампу «сначала надо заехать в офис» и пока конкретных предложений на этот счет не было.
Среди потенциальных мест, где можно будет организовать подобный диалог, министр добавил к ранее звучавшим в прессе Сербии, Венгрии и Швейцарии еще и Вьетнам. У этой страны зафиксировано всеобъемлющее стратегическое партнерство как с США, так и с Россией. Впрочем, вдаваться в детали министр не стал.
Зато российский министр ответил американскому журналисту насчет удивившей весь мир идеи присоединить Гренландию. Он посоветовал «для начала» узнать мнение жителей самого большого острова в мире, который принадлежит Дании. «Так же как мы, будучи соседями с другими островами, полуостровами и землями, послушали жителей Крыма, жителей Донбасса и жителей Новороссии, чтобы узнать их отношение к режиму, который пришел к власти через незаконный госпереворот» – в такой контекст глава российской дипломатии вписал амбиции Трампа.
В своем выступлении Лавров имел в виду возврат к предложению президента Путина о гарантиях безопасности, сделанному еще в конце 2021 г., считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. То предложение включало в себя не только вопрос ее нейтралитета, но и проблему размещения военных баз США в странах Северной и Восточной Европы. Речь шла о том, напоминает эксперт, чтобы альянс НАТО не просто прекратил свое наступательное развитие, но и свернул уже имеющиеся базы по периметру российских границ. Как итог, сейчас, вероятно, неприемлемо одно обсуждение угрозы НАТО с территории Украины, так как членом альянса в 2022 г. стала Финляндия. Кроме того, неприемлем и статус Украины как нейтрального государства самого по себе: эксперт напоминает, что эта страна и ранее по документам была таковым, что не мешало ей проводить антироссийские инициативы.
Сейчас не стоит также переоценивать усилия Трампа и его команды по достижению мира, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Миротворческая инициатива избранного президента США только формируется, и пока нет никаких предпосылок говорить о ее параметрах. Относительно одновременных гарантий безопасности Украине и ликвидации при этом угроз России с Запада в теории существуют различные форматы и конфигурации. Одна из них, которая гипотетически может устроить всех, – сохранение Украины как суверенного независимого государства, которое отказывается от вступления в НАТО. В рамках этой логики, подчеркивает эксперт, Россия сможет обеспечить безопасность своих юго-западных границ. Но и на такой сценарий Киев может пойти только под «тотальным давлением» со стороны США и Евросоюза, и даже с ним могут возникнуть проблемы – в Киеве понимают, что такой сценарий можно будет приравнять к поражению.