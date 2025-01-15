Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для всех

Сейчас не стоит также переоценивать усилия Трампа и его команды по достижению мира, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Миротворческая инициатива избранного президента США только формируется, и пока нет никаких предпосылок говорить о ее параметрах. Относительно одновременных гарантий безопасности Украине и ликвидации при этом угроз России с Запада в теории существуют различные форматы и конфигурации. Одна из них, которая гипотетически может устроить всех, – сохранение Украины как суверенного независимого государства, которое отказывается от вступления в НАТО. В рамках этой логики, подчеркивает эксперт, Россия сможет обеспечить безопасность своих юго-западных границ. Но и на такой сценарий Киев может пойти только под «тотальным давлением» со стороны США и Евросоюза, и даже с ним могут возникнуть проблемы – в Киеве понимают, что такой сценарий можно будет приравнять к поражению.