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Зеленский заявил о необходимости размещения миротворцев США на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Зеленский сказал, что у европейских союзников недостаточно солдат «для защиты» его страны, а любое другое решение может привести к расколу внутри НАТО.

«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», – утверждает украинский президент. Он был возмущен идеей, которая гласит, что военной поддержки стран ЕС будет достаточно.

Как уточняет Bloomberg, Зеленский намерен сделать так, чтобы «голос Киева был услышан». Президент Украины считает, что во время минских переговоров в 2015 г. сделка «была заключена в обход украинцев».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Об этом он писал в своей социальной сети Truth Social. Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что в случае если Зеленский не согласится на переговоры с Россией, украинский фронт может рухнуть в течение 100 дней.

13 декабря Дубинский заявил, что когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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