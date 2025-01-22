Зеленский заявил о необходимости размещения миротворцев США на Украине

«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», – утверждает украинский президент. Он был возмущен идеей, которая гласит, что военной поддержки стран ЕС будет достаточно.