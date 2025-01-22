Зеленский заявил о необходимости размещения миротворцев США на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
Зеленский сказал, что у европейских союзников недостаточно солдат «для защиты» его страны, а любое другое решение может привести к расколу внутри НАТО.
«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», – утверждает украинский президент. Он был возмущен идеей, которая гласит, что военной поддержки стран ЕС будет достаточно.
Как уточняет Bloomberg, Зеленский намерен сделать так, чтобы «голос Киева был услышан». Президент Украины считает, что во время минских переговоров в 2015 г. сделка «была заключена в обход украинцев».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Об этом он писал в своей социальной сети Truth Social. Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что в случае если Зеленский не согласится на переговоры с Россией, украинский фронт может рухнуть в течение 100 дней.
13 декабря Дубинский заявил, что когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста.