Трамп позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования конфликта на Украине

24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На встрече с президентом США французский лидер рассказал, что у Парижа и Лондона есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. На следующий день The Guardian писала, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.