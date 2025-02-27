Трамп позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования конфликта на УкраинеТакое заявление президент США сделал на встрече с премьером Великобритании Стармером
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters. Об этом американский лидер заявил перед переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который прибыл с официальным визитом в Вашингтон.
Когда Стармер подъехал к Белому дому, один из журналистов спросил, возможно ли заключение мирного соглашения по Украине. В ответ Трамп заверил, что это произойдет.
На переговорах с британским премьером в Белом доме Трамп сообщил, что процесс достижения соглашения продвигается вперед и что США провели успешные переговоры с обеими сторонами. Стармер поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и подчеркнул, что любое соглашение должно быть прочным. Трамп, в свою очередь, уточнил, что, прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта, достичь которой пока не удалось.
Кроме того, президент США отметил, что обеспечение безопасности на Украине – это «легкая часть», а вот заключение соглашения – «трудная часть». Он также подчеркнул, что постарается вернуть Украине как можно больше территорий, но подтвердил свою позицию о том, что вступление страны в НАТО не состоится.
В ходе разговора со Стармером он также затронул вопросы экономики, заявив, что добыча редкоземельных элементов станет одной из опор украинской экономики. Помимо этого Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом 28 февраля.
Когда его спросили, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором, Трамп ответил: «Я говорил так?» Он также отметил, что его отношения с украинским президентом стали более напряженными. Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по украинским редкоземельным металлам.
23 февраля Advance писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят для Трампа «сценарий третьей мировой войны». Отмечалось, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 военных на Украину под предлогом обеспечения мира.
24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На встрече с президентом США французский лидер рассказал, что у Парижа и Лондона есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. На следующий день The Guardian писала, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.