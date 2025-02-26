Трамп допустил отмену санкций против России после урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России могут были сняты после заключения мирного соглашения по Украине.
На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет».
«Сначала мы заключим соглашение, но я думаю, что мы их отменим», – сказал Трамп во время первого заседания кабинета министров.
Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.
«Когда меня избрали, мы поговорили [с президентом России Владимиром Путиным], и я думаю, что у нас будет соглашение», – заметил он. «Но я не могу этого гарантировать. Вы знаете, сделка есть сделка», – добавил Трамп.
Трамп считает, что России «придется пойти на уступки» для достижения соглашения по урегулированию конфликта.
Американский президент назвал Путина «очень умным и очень хитрым» человеком.
Трамп также заявил, что будет «очень сильно» стараться, чтобы Украина вернула как можно больше своих территорий.
«Для Украины мы постараемся очень сильно заключить хорошее соглашение, чтобы они могли вернуть как можно больше», – сказал он.
25 февраля Трамп допустил, что санкции против России в будущем могут быть сняты.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 февраля сообщила, что Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели. В Кремле заявили, что эти слова требуют уточнения.